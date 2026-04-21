Rochelle (16) reageert op excuses Yes We Can Clinics: ‘Goedmaak-praatje’

De 16-jarige Rochelle uit Halsteren zegt dat haar tijd bij Yes We Can Clinics haar niet heeft geholpen maar juist heeft beschadigd. De excuses van de kliniek veranderen dat gevoel voor haar niet. "Dit is gewoon een goedmaak-praatje."

De kliniek van Yes We Can Clinics in Hilvarenbeek ligt al weken onder vuur na de uitzending van BOOS, waarin oud-cliënten en medewerkers spraken over pesten, vernedering en mentale druk. De kliniek bood maandag excuses aan aan oud-cliënten en zegt dat er situaties zijn geweest die 'pijnlijk, beschadigend of grensoverschrijdend' waren. Ook laat Yes We Can Clinics weten zelf onderzoek te doen naar hun eigen werkwijze.



Voor Rochelle voelt dit niet als een oprechte erkenning.

"Ik dacht echt: waar ben ik beland?"

Rochelle werd op haar 15e opgenomen in de kliniek. Haar werd vooraf een plek beloofd waar ze geholpen zou worden met haar eetstoornis, suïcidale gedachten en problemen thuis. Ze werd warm ontvangen, maar dat sloeg naar haar gevoel al snel om. Tijdens de eerste dagafsluiting hoorde ze een opmerking over een overleden moeder van een andere jongere, waarna werd gezegd dat diegene 'er maar achteraan moest gaan'. “Dat deed mij best wel veel pijn. Ik dacht echt: waar ben ik in beland? Gebeurt dit hier?"

"Ik brak volledig. Ik moest huilen en overgeven."

Tijdens haar opname kreeg Rochelle te maken met meerdere heftige momenten die haar zijn bijgebleven. Ze vertelt dat ze, toen ze na lange tijd weer een T-shirt droeg, werd geconfronteerd door een counselor, ook wel bekend als ervaringsdeskundige, met haar littekens van zelfbeschadiging. “Toen de counselor mijn littekens zag, begon hij mij gelijk te ondervragen”, zegt ze. “De eerste reactie die ik daarop kreeg was: ‘Ik heb erger gezien. Volgende keer moet je hard drukken op het mesje.'” Ook een ander moment maakte diepe indruk. Tijdens een groepssessie werd ze geconfronteerd met haar spiegelbeeld. “Er werd een spiegel uit de jongens-wc voor mij neergezet en ik mocht daar drie uur lang niet van wegkijken. Voor mijn eigen reflectie”, vertelt ze. “Ik brak volledig. Ik moest huilen en overgeven.” Dit gebeurde volgens haar in het bijzijn van andere jongeren én counselors, begeleiders en coaches.

"Het voelt geforceerd"

Voor Rochelle veranderen de excuses van Yes We Can weinig aan hoe zij terugkijkt op haar tijd in de kliniek. Ze zegt dat het voor haar voelt alsof de reactie vooral komt door de ophef die nu is ontstaan “Ik denk, omdat BOOS hen een beetje voor de bus heeft gegooid, dat ze nu alles gaan doen om het goed te maken." Ze heeft het gevoel dat de kliniek dit vooral doet omdat ze nu nieuwe cliënten misloopt. "Ze verliezen nu juist klanten en dan lopen ze geld mis", zegt ze. Volgens haar is er bij haar vooral wantrouwen gebleven, omdat ze tijdens haar opname het gevoel had dat er niet naar haar werd geluisterd en dat ervaringen niet altijd serieus werden genomen. “Het voelt geforceerd”, zegt ze. “Ik weet hoe ze daar kunnen zijn.”

"Ik hoop dat ze de aanpak streng gaan veranderen."

De gevolgen van haar tijd in de kliniek zijn er volgens haar nog steeds. Rochelle zit nu in therapie om alles te verwerken. “Die therapie is ook echt om te verwerken wat daar allemaal is gebeurd.” Volgens haar moet er echt iets fundamenteels veranderen in de manier van werken binnen de kliniek. Ze vindt dat er beter moet worden gekeken naar de jongeren die binnenkomen. “Die harde aanpak werkt niet voor iedereen.” Daarnaast wil ze dat de regels voor behandelaren, counselors en coaches strenger worden. "Persoonlijk hoop ik gewoon dat ze de aanpak streng gaan veranderen en dat er echt goede regels komen. Anders zou ik echt willen dat ze gewoon dicht gaan."

Hulp nodig? Praten over gedachten aan zelfdoding helpt. Je kunt 24 uur per dag bellen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 0900 0113 of chatten via en 113.nl.