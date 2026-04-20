Excuses van Yes We Can Clinics na BOOS-uitzending: 'Het spijt ons'

Na kritische signalen van het BNNVARA-programma BOOS over de Yes We Can Clinic in Hilvarenbeek, biedt de kliniek maandag excuses aan. "Het is voor ons duidelijk dat er situaties zijn geweest die niet bij goede zorg horen."

"Aan alle fellows (deelnemende jongeren, red.) die in de afgelopen 15 jaar iets hebben meegemaakt bij Yes We Can Clinics dat pijnlijk, beschadigend of grensoverschrijdend was: daarvoor bieden wij onze excuses aan. Ook aan ouders en families die hun kind aan ons hebben toevertrouwd en daar nu met pijn of twijfel op terugkijken: het spijt ons."

Yes We Can Clinics ligt onder vuur . Het bestuur heeft nu gereageerd op alle ophef naar aanleiding van de BOOS-uitzending. Dit doet de kliniek via een bericht op de eigen website.

Kritiek over aanpak

De uitzending bracht een paar weken geleden verhalen naar buiten van (oud-)cliënten en medewerkers van de Yes We Can Clinic. Er klonk vooral kritiek op de ‘one size fits all’-aanpak uit de verslavingszorg, die wordt toegepast op jongeren met uiteenlopende problemen.

Naast afkeuring over die aanpak, zijn er ook zorgen over de nadruk die wordt gelegd op groepssessies en de inzet van ervaringsdeskundigen. Die zijn volgens critici niet altijd voldoende zijn opgeleid en soms te ver gaan.

Onderzoek naar werkwijze

De kliniek zegt het er niet bij te laten en wil onderzoek doen naar de eigen werkwijze en naar welke veranderingen er nodig zijn. "Wij hebben de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) hierover geïnformeerd. Daarnaast zijn wij hierover in contact met zorgverzekeraars en gemeenten."

Strenger toezicht

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) pleit voor strenger toezicht en handhaving in de jeugdzorg, na de kritische signalen uit de uitzending van BOOS. Zorgverzekeraars VGZ, Menzis en CZ zeggen geschrokken te zijn van de verhalen. De drie verzekeraars lieten vorige week aan Omroep Brabant weten de signalen serieus te nemen en in gesprek te gaan met de kliniek om deze te bespreken.