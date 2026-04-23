Problemen rond dierenwelzijn en hygiëne bij omstreden hondenfokker

Een hondenfokker in Best voldoet op meerdere punten niet aan de eisen voor dierenwelzijn en hygiëne. Dat blijkt uit een gezamenlijke controle van de politie, NVWA en de gemeente van afgelopen dinsdag. Het gaat bijvoorbeeld om de opslag en huisvesting van de dieren, zo laat de gemeente Omroep Brabant weten.

De actie aan de Sint Oedenrodeseweg in Best vond dinsdag plaats rond elf uur. De gemeente, NVWA en politie deden onderzoek in het pand en vertrokken na enkele uren weer.

Zieke pups

De fokker kwam in het nieuws toen Omroep Brabant meerdere artikelen publiceerde over zijn praktijken. Meerdere gedupeerden vertelden dat zij bij de aankoop van een pup zijn misleid. Zo werd tegen de kopers verteld dat de pups in huiselijke kring opgroeiden, terwijl in werkelijkheid bleek dat ze nauwelijks gesocialiseerd waren en bovendien onder de vlooien zaten. Ook bleek dat tientallen pups besmet waren met de darmparasiet Giardia. In meerdere gevallen werd zelfs een ernstig zieke pup verkocht.