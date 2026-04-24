Brein achter netwerk van jeugdige nepagenten maakte zeker 100 slachtoffers

De man uit Ossendrecht die wordt gezien als het brein achter een netwerk van jeugdige nepagenten, zou zeker honderd slachtoffers hebben gemaakt. De man legde het contact met de slachtoffers en stuurde vervolgens een nepagent - drie tieners - op pad om bijvoorbeeld sieraden op te halen bij ouderen. Op deze manier sloegen ze zeker honderd keer toe. "Er is sprake van massaal slachtofferschap", zei de officier van justitie vrijdag bij de start van het proces in deze zaak.

Vrijdag kwam de zaak van de 'makelaar' van de jeugdige nepagenten voor het eerst in de zittingzaal in Breda. De verdachte S. (22) uit Ossendrecht was in zijn cel gebleven. Op 20 januari werd hij in zijn woonplaats opgepakt . Ruim een maand later werd een medeverdachte (20) uit Bergen op Zoom in de boeien geslagen. Hij verschijnt binnenkort voor de rechtbank. De aanklacht tegen de verdachte uit Ossendrecht is stevig. Criminele uitbuiting en mensenhandel, diefstal en oplichting en pogingen daartoe. S. zou zelf hebben gebeld met de slachtoffers. Met de klassieke truc die de (echte) politie overal hoort en vaak klinkt als: 'Hallo met de politie,. Er zijn inbrekers in uw buurt, of er is een overval gepleegd, we denken dat u gevaar loopt en daarom sturen we een agent langs om u te helpen en we nemen uit voorzorg uw kostbare spullen mee'.

Tieners

Telefoongesprekken tussen S. en slachtoffers duurden soms lang, wel uren. Zodra iemand toehapte, stuurde S. een chauffeur met de nepagent. Hij maakte gebruik van drie tieners die zich voordeden als agent: een meisje van 15 en twee jongens van 14 en 16 jaar. Naar verluidt komen ze uit Bergen op Zoom en Tilburg.



Een van de drie zou bij een bezoek aan een slachtoffer de sleutel van een kluis hebben meegekregen en is later teruggekeerd om de kluis leeg te roven, maar details daarover zijn niet bekend. Het minderjarige drietal moet zich ook verantwoorden voor de rechter, maar hun zaken lopen via de kinderrechter: achter gesloten deuren vanwege hun leeftijd.



Dwang

In de aanklacht staat dat S. de jeugdige nepagenten de tieners dwong en hen bedreigde en afperste. Hij zou ook nog een vierde persoon van nu 20 jaar hebben gedwongen tot het spelen van nepagent. Diegene moest geld vervoeren en als hij dat niet deed zou zijn of haar huis worden opgeblazen.



De politie ontdekte zeker honderd zaken waarin de man uit Ossendrecht en zijn jeugdige nepagenten een rol speelden, vooral in het zuidwesten van het land, zoals in de Zeeuwse plaatsen Breskens, Heinkenszand, ‘s-Heerenhoek en Arnemuiden, maar ook in het Didam (Gelderland), Schoonhoven (Zuid-Holland) en Sneek (Friesland). Ze zouden al zeker sinds 1 juni 2024 actief zijn geweest.

Massaal

Belangrijk bewijs komt uit de mobieltjes van de verdachten. Zo is er een Snapchat-account van S. Ook zijn er filmpjes bewaard waarin telefoongesprekken worden gevoerd tussen verdachten en slachtoffers. Uit de honderd zaken die nu bekend zijn, kwamen tot nu toe negentig aangiftes en dat noemde de officier van justitie ‘massaal slachtofferschap’.



Details werden nog niet gegeven op de korte zitting maar de rechtbank maakte al wel duidelijk dat de zaak ‘onderdeel van een groter onderzoek’ is.

De volgende zitting is weer tussentijds. Na de zomer volgt dan het inhoudelijke proces.

