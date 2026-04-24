Bizarre ontknoping: 'Vitesse kijkt meer naar Willem II dan naar Den Bosch'

Op voorhand wordt het vrijdagavond een bijzondere laatste speelronde in de Eerste Divisie. Er is nog één plek te vergeven voor deelname aan de play-offs om promotie naar de Eredivisie. En die plek gaat naar FC Den Bosch óf Vitesse. De Bosschenaren doen er bizar genoeg goed aan om te verliezen, terwijl Vitesse - uit Arnhem - vooral kijkt naar de verrichtingen van een andere Brabantse club.

De stand in de strijd om de vierde en laatste periodetitel van dit seizoen bepaalt op FC Den Bosch of Vitesse vanaf woensdag gaat strijden in de play-offs voor promotie naar de Eredivisie. Vitesse staat in de laatste en vierde periode momenteel derde, achter Willem II en ADO. De Arnhemmers moeten een van die twee clubs voorbij om het ticket voor de play-offs veilig te stellen. ADO speelt vrijdagavond in De Vliert tegen FC Den Bosch, dat er baat bij heeft om te verliezen, want dan blijft ADO Vitesse vóór.

"Stel dat Vitesse met 3-0 voor staat... natuurlijk gaan ze dan verliezen."

"Den Bosch gaat kijken wat Vitesse doet op het andere veld. Ik zie het zomaar gebeuren dat Vitesse in de rust met 2-0 achter staat bij Cambuur en dat Den Bosch dan ook gewoon weer gaat voetballen", voorspelt sportverslaggever David Kramer van Omroep Brabant. "Ik weet dat de spelers van FC Den Bosch het vervelend vinden niet tot het uiterste te gaan, maar ze willen gewoon die play-offs in."

Staat Vitesse tegen Cambuur wel op voorsprong, dan weet Kramer wel wat er in Den Bosch gaat gebeuren: "Die spelers zijn niet gek. Ze zeggen allemaal wel 'we gaan voor de winst'. Maar stel dat Vitesse met 3-0 voor staat en Den Bosch moet verliezen... Natuurlijk gaan ze dan verliezen." Het is volgens Kramer gewoon een heel vervelende situatie: "De directie van Den Bosch wil het liefst hebben dat Cambuur gewoon wint van Vitesse." Ook de Bossche supporters hopen op een nederlaag van hun club, weet Kramer: "Zij zijn het er over eens dat er verloren moet worden. Dat lees je ook op sociale media. In het clublied van FC Den Bosch zit een stukje van 'samen winnen en verliezen'. Nu zie ik op Instagram voorbij komen: 'samen verliezen en verliezen'." Concurrent Vitesse moet dus eerst zelf winnen van Cambuur. Vervolgens moeten de Arnhemmers hopen op andere gunstige uitslagen. "Ze zijn gek genoeg iets minder bezig met die wedstrijd in Den Bosch, ze kijken meer naar de wedstrijd van Willem II", legt Vitesse-watcher Jan Sommerdijk van Omroep Gelderland uit.

"Wie weet dat de keeper van Den Bosch zijn woorden waarmaakt."