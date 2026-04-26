Namaak-AirPods in de schappen én de oranjetompouce: dit gebeurde deze week

TTP Concept In Style uit Mierlo mag geen nagemaakte Apple Airpods Pro meer verkopen en Heel Holland Bakt-kandidaat Francis Kuijk vertelt wat haar recept is voor de oranjetompouce. Deze vijf verhalen moet je deze week gelezen hebben.

TTP Concept In Style uit Mierlo moet stoppen met de verkoop van nagemaakte Apple AirPods Pro. De draadloze oortjes kregen zonder toestemming het Apple-merk en werden doorverkocht aan Action, Sligro en AH Voordeelshop. Bij de drie bekende winkels werden de oortjes met flinke korting aangeboden. Lees hier het hele verhaal.

Bij Koningsdag hoort eigenlijk maar één echte lekkernij: de oranjetompouce. Wie weet dat beter dan Heel Holland Bakt-kandidaat Francis Kuijk uit Kaatsheuvel. Ze deelt haar recept en blikt terug op haar bakavontuur op televisie. Check het hier.

Uit onderzoek van Tilburg University blijkt dat veel inwoners en bezoekers van Tilburg zich onveilig voelen op straat. Station Tilburg Universiteit en de fietsroute vanaf station Tilburg Centraal naar de campus worden daarbij als problematisch ervaren. Slechts 21,9 procent van de respondenten voelt zich overal in de stad veilig. Lees hier hun analyse.

Op de Eindhovense sportvelden zie je steeds vaker cricketspelers. De stad telt inmiddels vier clubs en die willen flink gaan uitbreiden. De cricketclubs in Eindhoven tellen inmiddels al meer dan zeshonderd leden. De groei van de cricketsport hangt samen met de groei van het aantal expats in Eindhoven, met name uit India. Afgelopen weekend werd een nieuw cricketveld geopend, ter grootte van twee voetbalvelden. Hier lees je het hele verhaal.

De Nederlandse ijshockeyvrouwen pakten afgelopen weekend de wereldtitel in divisie 1B en promoveerden naar het tweede niveau. Met Maylin Hooijmans, Isabella van den Thillart en Michelle van Ooijen was Den Bosch goed vertegenwoordigd in Oranje. Alle drie opgeleid bij Red Eagles in hun woonplaats, waar ze spelen tussen de mannen. Na de degradatie waren ze op papier favoriet om terug te keren. Er waren wisselingen in de selectie, maar ze hebben de hoge verwachtingen waargemaakt. Lees hier haar verhaal.