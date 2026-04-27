Live | Drukte op stations in de grote steden • zon maakt plaats voor wolken

Het is druk op stations en in treinen nu de eerste feestvierders weer naar huis gaan, ziet de NS. Vooral in steden waar speciale evenementen voor Koningsdag zijn, zoals in Breda en Eindhoven, zijn veel mensen.

De vervoerder verwacht dat het ook de komende uren nog druk zal blijven op verschillende stations en in de treinen. Reizigers die van plan zijn om de laatste trein te pakken, krijgen het advies om goed de laatste vertrektijden in de gaten te houden. Op de stations van Breda en Arnhem zijn geplande ingangscontroles. De NS vraagt reizigers daar om hun kaartje hiervoor bij de hand te houden.

Volgens de NS is de sfeer overal goed. Ook lijkt het er volgens de vervoerder op dat het goed lukt om de treinen schoon te houden. Tijdens Koningsnacht was er minder "extreme vervuiling" in de treinen dan vorig jaar. Er werken maandag zo'n honderd extra schoonmakers in de treinen.