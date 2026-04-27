Live | Volop spullen verkocht op vrijmarkten • Johan Vlemmix in Dokkum
Het is vandaag Koningsdag! Brabant kleurt vandaag oranje. In dit liveblog houden we je de hele dag op de hoogte van het laatste nieuws, de drukte in steden en dorpen, opvallende momenten, sfeerbeelden en optredens. Stuur jouw leukste foto naar [email protected].
538 Koningsdag uitverkocht
De allerlaatste tickets voor 538 Koningsdag op het Chasséveld in Breda zijn verkocht. Daarmee is het festival volledig uitverkocht, meldt de radiozender in de stories op Instagram. Het evenement begint om twaalf uur met optredens van FLEMMING, René Schuurmans, Ronnie Flex & the Fam en Russo.
Vrijmarkt in Breda in volle gang
Eerste bezoekers 538 Koningsdag in de rij
Frank Black verkoopt en treedt op
Frank Black verkoopt de inboedel van een buurman van 80 die gaat verhuizen. Tussen de verkoop treedt hij ook op. Rond half elf zet hij ‘Brabant’ in van Guus Meeuwis. Vorig jaar stond hij hier ook. “Toen heb ik wel 15 optredens overgehouden aan de vrijmarkt.” Lp’s, servies en sieraden liggen op de grond. De verkoop gaat goed.
Johan Vlemmix is in Dokkum
Johan Vlemmix is al in Dokkum, waar de koninklijke familie straks aankomt. "Ik ga hier de koning een cadeau overhandigen", laat hij weten. Vlemmix uit Hoeven is niet voor het eerst in de Friese plaats: in 1986 was hij er ook om de Elfstedentocht te rijden.
NS: vroege vogels al op pad, drukte in trein later verwacht
De eerste bezoekers van koningsdagevenementen in het land zijn met de trein onderweg, ziet de NS. De reizigersstroom komt volgens de vervoerder rustig op gang. "De vroege vogels zijn nu op pad, maar de grote stroom verwachten we aan het einde van de ochtend en begin van de middag", laat een NS-woordvoerder weten aan het ANP. De NS rijdt maandag met een zogeheten Oranjedienstregeling, waarbij op een aantal trajecten meer en langere treinen rijden.
Nog rustig in Stadspark Valkenberg
Voor de aanvang van de Kindervrijmarkt was het nog rustig in Stadspark Valkenberg. Het was vlak voor negen uur zo'n negen graden. Fotograaf Henk Voermans verwacht dat het snel drukker wordt.
Meer waardering voor koning Willem-Alexander
Koning Willem-Alexander wordt na de flinke dip in de coronaperiode weer meer gewaardeerd voor de manier waarop hij zijn koningschap invult. Ruim de helft van de Nederlanders (54 procent) heeft vertrouwen in de koning, blijkt uit de NOS Koningsdag-enquête 2026. Vooral bij jongeren tussen de 18 en 34 jaar is een stijging te zien. Die stijging komt vooral voor zijn menselijkheid en betrokkenheid en voor de manier waarop hij een verbindende rol speelt in de samenleving. De steun voor de monarchie is stabiel gebleven. Wel is er kritiek op de kosten: bijna de helft (49 procent) vindt die te hoog. Vooral jongeren (60 procent) vinden het koningshuis te duur.
Emma uit Italië en Advika uit India verkopen polaroids
De opbrengt gaat naar het goede doel. Emma legt in perfect Nederlands uit dat een foto €3,50 kost en dat ze diverse attributen hebben waarmee je op de foto kunt. Voor Advika is Nederlands spreken nog wat lastiger. Ze verblijft een maand in Duitsland en hoorde twee dagen geleden pas van het fenomeen Koningsdag. “I like it very much, but I hope it becomes warmer. It’s quite cold”, zegt ze met een deken om haar schouders geslagen. Ze stonden op half zes al op de vrijmarkt in het park.
Ondertussen wordt er al volop verkocht. Een man loopt voorbij met twee koperen kaarsenkandelaars, een vrouw met een stel enorme pauwenveren, een ander met een tweedehands vishengel.
Koning en koningin Louis en Henny in Stadswandelpark
Louis en Henny stonden vanochtend al om half zeven in het Stadswandelpark in Eindhoven. Prachtig verkleed als koning en koningin. Ze mogen niet klagen over de verkoop tot nu toe. “Ons pronkstuk? De Delfstblauwe borden uit de tijd dat we in Engeland zaten op vlucht voor de nazi’s”, grapt Louis, die zich plechtig voorstelt als Alex. Op de vraag of de kosten te van het koninklijk huis te hoog zijn antwoord ‘koning’ Louis: “Valt wel mee. Wij staan hier voor niks.” Hij hoorde dat de koning vannacht in een hotel heeft geslapen. “Nou, wij niet hoor. Wij hebben gewoon thuis geslapen.”
Het stadswandelpark ligt om negen uur al aardig vol met kleedjes. Toch arriveren er nog veel mensen met karren vol met handelswaar.
Festivals, vrijmarkten en andere activiteiten: wat doe jij?
Vandaag is van alles te doen in Brabant: van festivals tot vrijmarkten en andere activiteiten. De grote publiekstrekkers zijn Supersized Kingsday in Best en 538 Koningsdag. Ook kun je naar Royal Dutch in Eindhoven en Smèrrig Koningsdag in Den Bosch. In Helmond wordt Koningsdag uitgebreid gevierd met de Koningsfeesten.
Naast feesten draait Koningsdag uiteindelijk ook om het struinen langs vrijmarkten en kleedjes. Door heel Brabant worden markten georganiseerd, van drukbezochte stadscentra tot kleinschalige initiatieven in dorpen. Er zijn ook speciale kindermarkten, zoals in Vught, Breda en de kinderrommelmarkt in het centrum van Den Bosch.
Prima weer op Koningsdag
Mensen die deze Koningsdag op pad gaan, kunnen rekenen op prima weer. Het wordt zo’n 18 graden en er zijn zonnige perioden. Volgens meteoroloog Barend van Straaten van Weerplaza verloopt Koningsdag in Brabant grotendeels droog. Alleen in het westen van de provincie is er aan het einde van de dag een kleine kans op een spatje regen. "Vanuit het westen komt in de avond wat bewolking opzetten. Ik verwacht het niet, maar misschien valt er dan in het westen een drupje regen. Maar veel zal het zeker niet zijn."