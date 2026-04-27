NAC-trainer Hoefkens hervat dinsdag werk nadat hij zich niet goed voelde

Hoefkens voelde zich zaterdag na de nederlaag tegen Ajax (0-2) niet lekker en kon de pers niet te woord staan. Hij liet zich uit voorzorg in een ziekenhuis controleren.

De club maakte nadien bekend dat de coach het goed maakte, maar gaf vanwege de privacywetgeving geen inhoudelijk commentaar.

NAC vecht tegen degradatie uit de Eredivisie. De club staat zeventiende in de competitie met vijf punten achterstand op nummer zestien Telstar.

De club staat dinsdag voor de rechter in Utrecht in een poging een wedstrijd ongeldig te laten verklaren. NAC heeft een kort geding aangespannen, omdat het van Go Ahead Eagles verloor (6-0), terwijl de tegenstander uit Deventer met een speler zonder geldige werkvergunning speelde.