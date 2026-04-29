Chipplicht en doorfokverbod in heel Europa voor honden en katten

Het Europees Parlement heeft strengere regels voor de fok, handel en het houden van honden aangenomen. Onder meer het kweken van extreme kenmerken en het zogeheten ‘doorfokken’ met bloedverwante dieren zijn straks niet meer toegestaan. Ook moeten alle honden en katten die in de Europese Unie worden gehouden, voorzien zijn van een chip. Dat raakt ook Brabant, waar malafide hondenhandel al langer een hardnekkig probleem is.

Een van de belangrijkste veranderingen is het verbod op het doorfokken met nauw verwante dieren en het kweken van dieren met extreme kenmerken, zoals te korte snuiten. Ook het verminken van dieren voor shows, bijvoorbeeld het couperen van oren of staarten, wordt verboden.

Daarnaast wordt het verplicht om alle honden en katten in de Europese Unie te chippen en te registreren in databanken die internationaal uitwisselbaar zijn. Volgens het parlement is dat nodig om beter te kunnen traceren waar dieren vandaan komen en om illegale handel effectiever aan te pakken.

De regels gaan gelden voor zowel dieren die binnen de EU worden gefokt als voor dieren die van buiten de EU worden ingevoerd. Fokkers, handelaren en dierenartsen krijgen vier jaar de tijd om zich aan te passen. Voor particuliere eigenaren geldt een overgangsperiode van tien jaar voor honden en vijftien jaar voor katten.

Brabantse broodfokkers

De nieuwe maatregelen sluiten aan bij problemen die ook in Brabant spelen. Malafide hondenhandel is daar al jaren een groot issue. Regelmatig duiken advertenties op van handelaren die grote bedragen verdienen met de verkoop van pups, vaak afkomstig uit slechte omstandigheden. Dieren blijken regelmatig ziek, slecht gesocialiseerd of drager van erfelijke aandoeningen.

Onlangs nog werd een omstreden fokker in Best gecontroleerd door de NVWA, politie en gemeente. Pups zouden daar onder slechte omstandigheden zijn gehouden en besmet zijn geweest met parasieten. Ook in andere Brabantse plaatsen, zoals Deurne en Eersel, zijn fokkers veroordeeld voor verwaarlozing van dieren, waarbij sprake was van vervuilde hokken, gebrek aan water en slechte verzorging.