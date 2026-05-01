Staatssecretaris verwacht aanpassing regels na branden militaire terreinen

Staatssecretaris van Defensie Derk Boswijk verwacht dat de protocollen rondom militaire oefeningen tijdens droge periodes aangepast worden. Zijn uitspraak staat haaks op die van commandant der strijdkrachten Onno Eichelsheim. Nederlandse hoogste militair zei donderdag na natuurbranden op militaire oefenterreinen bij de Oirschotse Heide en Budel dat dit voor hem geen reden was om te stoppen met de oefeningen.

Commandant der strijdkrachten Onno Eichelsheim zei donderdag dat, ondanks dat de branden ontstonden op militaire terreinen, oefeningen door zouden gaan. "Het is heel vervelend voor omstanders, campings en de natuur zelf”, zei Eichelsheim . “Maar we moeten blijven oefenen om klaar te zijn voor crises en het opleiden van onze mensen.” Volgens hem is stoppen met oefeningen geen optie, ook niet bij droogte en verhoogd brandrisico.

De brand op de Oirschotse Heide ontstond donderdag bij een oefening van Chinooks op het militair terrein. Ook de natuurbrand bij Budel en Kempen Airport begon op een militair oefenterrein. De vliegbasis waarschuwde Defensie woensdag nog voor het gevaar op natuurbranden.

Protocollen up-to-date

Staatssecretaris Derk Boswijk ziet het anders. Onderzoek naar de natuurbranden loopt nog. Boswijk verwacht de conclusies van het onderzoek op korte termijn. "Zodat we die protocollen up-to-date hebben voordat we weer beginnen met oefeningen met open vuur", zei Boswijk vrijdag in het programma Goedemorgen Nederland.

Aan elke oefening gaat volgens Boswijk een 'hele hoop papierwerk' vooraf. Droogte wordt daarbij ook meegenomen. Uit het onderzoek moet blijken of de protocollen zijn nageleefd. "En ik denk dat we ook moeten kijken, want we gaan in Nederland helaas te maken hebben met langere periodes van droogte, of de protocollen nog passen bij de tijd waarin we leven."

Vakbond steunt Eichelsheim

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel (VBM) is het eens met Eichelsheim om oefeningen door te laten gaan. Voorzitter Jean Debie vindt het niet onverantwoord om onder de huidige omstandigheden te oefenen. "Militairen weten over het algemeen heel goed wat ze op zulke momenten moeten doen."

"Er worden voorzorgsmaatregelen getroffen en militairen werken met allerlei protocollen. De kans op brand is zo zeer gering. Maar er moet geoefend worden", vindt Debie.