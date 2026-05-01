Gaza-activist Osman (63) breekt neus bij aanhouding in Israël

De 63-jarige Gaza-activist Osman Tastan uit Steenbergen zou zwaar zijn mishandeld door het Israëlische leger. Dat beweert de Nederlandse vertegenwoordiging van de vloot die onderweg was naar Gaza voor noodhulp. Hij heeft zijn neus gebroken en gekneusde ribben.

Osman Tastan maakte deel uit van de hulpgoederenvloot Global Sumud Flotilla (GSF), die onderweg was naar Gaza en werd onderschept door de Israëlische marine.

De vloot voer in internationaal water bij het Griekse eiland Kreta toen zeker twintig boten werden geënterd en de 179 activisten door Israël werden meegenomen. Ze zijn vrijgelaten op Kreta, veel van hen zijn gewond. Volgens GSF zijn een Spaanse Palestijn en een Braziliaan meegenomen naar Israël. "Over hun lot is niets bekend."

Ook de Nederlandse Roos Ykema, die dit keer niet op de boot mee was maar de actievoerders ondersteunt, is vastgezet in een politiewagen die ze niet mocht verlaten, laat GSF weten. "De gebeurtenissen roepen ernstige vragen op over het geweld tegen ongewapende burgers in internationale wateren."

Nog 47 boten met vijf Nederlanders zijn onderweg naar Gaza.

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat Osman mee was met de hulpgoederenvloot. Ook in oktober ging hij samen met Ammar uit Eindhoven mee op een van de schepen. De activistenvloot werd destijds onderschept door het Israëlische leger. Onduidelijk was daarna hoe het met Osman en Ammar was en waar zij precies waren. De twee activisten werden uiteindelijk vrijgelaten en kwamen terug naar Nederland toe.