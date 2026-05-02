Vleesverwerker Esro in Nuenen failliet verklaard na NVWA-onderzoek

De directie van vleesverwerker Esro Food Group in Nuenen is failliet verklaard. Het had het faillissement zelf aangevraagd. Dit is volgens het bedrijf 'een direct gevolg van de ingrijpende maatregelen naar aanleiding van een onderzoek door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)'.

De directie benadrukt op de eigen website dat er geen rechterlijke uitspraak heeft plaatsgevonden over deze beschuldigingen. "Er is uitsluitend sprake van verdenkingen. Desondanks is de vergunning om te produceren ingetrokken, waarmee de onderneming feitelijk van de ene op de andere dag haar activiteiten moest staken."

De NVWA deed half april een inval bij het bedrijf, omdat het gefraudeerd zou hebben met ongeschikt en bedorven vlees. Twee directeuren en een manager van het bedrijf werden aangehouden. Het drietal wordt ervan verdacht ongeschikt en onveilig vlees te verhandelen en documenten te vervalsen. Een week later werd bekend dat alle producten van Esro Food Group in Nuenen per direct uit de handel moesten worden gehaald.

Het intrekken van deze vergunning heeft volgens de directie een goedlopend bedrijf, met een historie van meer dan vijftig jaar, volledig stilgelegd en iedere mogelijkheid tot voortzetting ontnomen.

De directie noemt de wijze waarop dit proces heeft plaatsgevonden, zonder voorafgaande rechterlijke toetsing, buitenproportioneel. Volgens haar heeft dit te verstrekkende gevolgen gehad. "Door dit faillissement verliezen zo'n zestig medewerkers hun baan, evenals meer dan honderd uitzendkrachten."

De aangestelde curator onderzoekt, waar mogelijk in overleg met de NVWA, de directie en andere stakeholders, de mogelijkheden voor een eventuele doorstart van (delen van) de activiteiten.