Weer samenscholingsverbod in park in Etten-Leur na overlast en vernielingen

Burgemeester Marina Starmans van Etten-Leur heeft weer een samenscholingsverbod ingevoerd voor het Vogelaarpark. Eerder waren daar ook al van die verboden, maar jongeren blijven voor overlast zorgen.

Zwaar vuurwerk afsteken, brandstichten, spullen vernielen, bewoners intimideren of gevaarlijk rondrijden op fatbikes: rondom het park zijn bewoners een groepje jongeren al een tijdje helemaal zat. En ook de gemeente is niet over hen te spreken.

De burgemeester koos er daarom vorig jaar juni voor om een groepje jongeren een gebiedsverbod voor drie maanden te geven. In november kwam daar een samenscholingsverbod bij, omdat de overlast bleef toenemen.

Weer nieuwe overlast

Dat verbod liep 1 maart af, maar daarna ging het dus wéér mis. Bewoners meldden meerdere keren overlast bij de gemeente. Sinds vrijdag is er een nieuw samenscholingsverbod ingevoerd. Dat verbod geldt tot 1 september.

Jongeren tot en met 25 jaar oud mogen niet met twee of meer personen in het park zijn als ze zich intimiderend gedragen, dingen kapot maken of voor geluidsoverlast zorgen. De maatregel geldt van maandag tot en met vrijdag tussen 18.00 en 4.00 uur, en in het weekend, schoolvakanties en op feestdagen de hele dag en nacht.