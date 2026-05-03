Impact van brand woonboulevard Waalwijk is nu echt voelbaar: 'Alles is weg'
De impact van de grote brand op de woonboulevard in Waalwijk wordt pas na een paar dagen echt duidelijk voor Teun Brink en zijn collega's. Hij is filiaalmanager bij de Haco Wonen en Slapen en zag donderdagmiddag de winkel in vlammen opgaan. Het pand is volledig verwoest, vertelt hij. "Alles is weg."
Het begint donderdag allemaal met een witte waas die voorbij de Haco in Waalwijk trekt. Medewerkers zien het gebeuren. "Ze gingen naar buiten en roken meteen een brandlucht", vertelt Brink, die toen niet in de winkel was. "Al snel hoorden ze de gasleidingen sissen."
Iedereen moet naar buiten. Daar zien ze de vlammen uit het dak van de Kwantum komen. Tussen die winkel en de Haco ligt alleen het pand van Prominent. De kans dat het vuur ook de Haco bereikt, is dus best groot.
Brink en een collega worden gebeld en samen rijden ze meteen naar de winkel toe. "Op de snelweg zagen we de rookpluimen al voorbijkomen. Dan weet je eigenlijk al genoeg. Toen we aankwamen, was de hele stad al in rep en roer."
Eenmaal op locatie kunnen ze niet veel meer doen dan met zijn collega's kijken naar hoe de winkel langzaam afbrandt. "Iedereen was op het moment nog vrij kalm, niet in paniek. We moesten door het grote vuur steeds iets verder weg gaan staan."
"Alles waar je met collega's zo hard aan hebt gewerkt verdwijnt."
Een dag later kickt bij iedereen pas echt in wat er is gebeurd. "Alles is weg. Het gebouw, de meubels, muren. Alles."
Brink is filiaalmanager in Eindhoven en Tilburg, maar heeft regelmatig in de winkel in Waalwijk gewerkt. "Er ging van alles door me heen. Heel veel verdriet vooral. Je schrikt wat zo'n brand aanricht. Alles waar je met collega's zo hard aan hebt gewerkt verdwijnt."
Hoe nu verder? De verzekeringsmaatschappij is nu aan zet, zegt Brink. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. "Ik weet ook niet wanneer de winkel terugkomt. Eerst zal het puin geruimd moeten worden en de panden moeten weer worden opgebouwd. Geen idee hoelang dat gaat duren."
Mensen die iets bij de Waalwijkse winkel hadden besteld, kunnen in Tilburg terecht. Omroep Brabant heeft afgelopen dagen ook geprobeerd een reactie van de Kwantum te krijgen, maar dat wilde het bedrijf niet.