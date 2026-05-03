Na dagenlang blussen is brand Budel eindelijk onder controle

De brand die dagenlang heeft gewoed in het natuurgebied bij Budel en Weert is onder controle. De brandweer heeft zondag even voor half tien gemeld dat het sein 'brand meester' is gegeven.

De brandweer geeft aan dat de wegafsluitingen zijn opgeheven, maar dat bezoekers van het gebied soms nog wel rook of kleine vlammen kunnen zien. "De terreinbeheerder houdt dit in de gaten en schakelt waar nodig de brandweer in voor ondersteuning", laat ze weten.

Brede zandpaden aangelegd om uitbreiding te voorkomen

Zondagmiddag heeft de brandweer samen met defensie een zogeheten 'Kodiak' ingezet om de brand beheersbaar te maken. Het gigantische legervoertuig van 62.000 kilo werd ingezet om bomen opzij te schuiven en brede zandpaden te maken.

Op lastig te bereiken plekken waren nog zogenoemde hotspots waar het vuur gemakkelijk weer kon oplaaien. De brede zandpaden rondom deze gebieden moesten voorkomen dat het vuur kans kreeg om uit te breiden, meldde een woordvoerder van de brandweer.

Speciale hulp uit het buitenland om vuur te bestrijden

De brand brak donderdagmiddag uit bij een militair oefenterrein bij de Geuzendijk. Doordat gelijktijdig ook andere grote natuurbranden woedden, werd de hulp van brandweerlieden uit België, Frankrijk en Duitsland ingeschakeld om het vuur te blussen.

Hun inzet was zaterdagavond niet meer nodig. Zaterdag zijn specialistische brandweerteams die met handgereedschap het vuur bestreden naar de natuurbrand gestuurd om te helpen. Door het onweer moesten brandweermannen het gebied verlaten.