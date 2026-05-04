Pratend publiek de zaal uitzetten: kan dat? 'Artiest mag beslissen'

Cabaretier Hans Teeuwen was er klaar mee: twee mannen praatten door zijn voorstelling in Breda heen en dus moesten ze vertrekken. Guido Weijers wees kletsend bezoek ook al eens de deur. Kan dat zomaar? En wat vinden theaters daarvan? "Niet praten tijdens een voorstelling is een ongeschreven regel."

Zijn er regels voor het publiek? Als een bezoeker een show in het Bredase theater verstoort, is het aan de artiest om te besluiten wat hij of zij daarmee doet. "Het is niet aan het theater om dan te zeggen: je moet het publiek laten zitten", legt de woordvoerder uit. "Want de artiest heeft er last van."

Het zijn uitzonderingen dat artiesten dat doen, zegt een woordvoerder van het Chassé Theater. Veel problemen leverde de situatie donderdagavond volgens haar niet op. "De twee heren hebben de zaal verlaten en daarmee was de kous af."

"Wegwezen!", zei Hans Teeuwen donderdagavond tegen twee mannen tijdens zijn show in het Chassé Theater. Ze kletsten volgens hem te veel. De Bredase cabaretier Guido Weijers zette tijdens zijn Oudejaarsconference ook al een pratende vrouw de zaal uit .

Het theater attendeert publiek meestal dat je je telefoon uit moet laten tijdens een voorstelling, maar dat is het. Strikte regels wat betreft praten in de zaal heeft het Chassé Theater niet.

"Het is een ongeschreven regel dat je een voorstelling niet verstoort. Als iemand iets in volle concentratie staat te vertellen, dan ga je daar niet doorheen praten. Dat is common sense."

Hebben theaters afspraken met een artiest?

De schouwburg maakt van tevoren niet tot in detail afspraken met een artiest over wat hij of zij mag doen als iemand in de zaal praat. De Schouwburg en Concertzaal Tilburg en het Parktheater in Eindhoven herkennen dat.

Het Parktheater vraagt het publiek ook om hun telefoon uit te zetten, maar attendeert ze er niet op om stil te zijn. Er lopen wel zaalwachten in de zaal rond, net zoals in Breda en Tilburg. "Zij monitoren wat er gebeurt, maar zullen bij pratende mensen nooit ingrijpen", zegt het Chassé Theater. "Dat is aan de artiest."

Keuze bij de artiest

In Tilburg doen de zaalwachten dat wel. "Zij spreken bezoekers aan op storend gedrag, zoals praten of filmen", vertelt een woordvoerder. "Als er sprake is van aanhoudend storend gedrag – voor zowel artiest als andere bezoekers – kan het uiteindelijk ook vanuit ons nodig zijn om gasten te verzoeken de zaal te verlaten."

Toch laat het theater in Tilburg, net als het Chassé Theater in Breda, die keuze vooral bij de artiesten. "Zij bepalen wat zij tijdens de voorstelling wenselijk vinden in de zaal en kunnen dus ook besluiten iemand weg te sturen."

Bij cabaret speelt interactie met het publiek vaak een rol, zegt het Tilburgse theater. "En soms ook het opzoeken van de grens. Dat hoort bij het genre. Tegelijkertijd vinden wij het belangrijk dat iedereen zich welkom en veilig voelt in de zaal. Het blijft dus altijd een balans."