Na ontruiming van gisteren is vliegbasis klaar voor bevrijdingsvluchten

Vandaag om 09:55 • Aangepast vandaag om 10:21
DJ La Fuente stapt zo in een heli op weg naar een van de Bevrijdingsfestivals (foto: Noël van Hooft).
Op vliegbasis Gilze-Rijen zijn ze er deze Bevrijdingsdag weer klaar voor: de traditionele bevrijdingsvluchten. Vanaf tien uur dinsdagochtend is het zover, dan worden de vier Ambassadeurs van de Vrijheid - onder wie DJ La Fuente uit Eindhoven -  met helikopters vanaf de vliegbasis naar de verschillende Bevrijdingsfestivals gebracht. 

Sandra Kagie & Noël van Hooft

Maandag leek een verdachte situatie op de vliegbasis nog even roet in het eten te gooien. De basis werd ontruimd waardoor de voorbereidingen voor de bevrijdingsvluchten lange tijd stil lagen. Maar maandagavond meldde een woordvoerder van de Luchtmacht dat de bevrijdingsvluchten vandaag gewoon door konden gaan, zoals gepland.

Dat betekent dat één Cougar en twee NH90-helikopters vanaf Gilze-Rijen tot half elf dinsdagavond diverse vluchten zullen maken om DJ La Fuente, Karsu, Rolf Sanchez en de Jostiband op tijd op de verschillende festivals af te leveren.

Artiesten en de helikoptercrews zijn klaar voor vertrek van de bevrijdingsvluchten (foto: Noël van Hooft).
Het gaat in totaal om veertien festivals, waaronder het Bevrijdingsfestival op de Pettelaarse Schans in Den Bosch. Daar treden onder meer Karsu, Merol, K's Choice en Postmen op. Het programma in Den Bosch begint om twaalf uur 's middags en duurt tot elf uur 's avonds. 
DJ La Fuente is klaar voor vertrek (foto: Noël van Hooft).
Waar kun je vandaag La Fuente zien?

DJ La Fuente komt niet naar het festival in Den Bosch. Maar op deze plekken is hij wel te zien:

  • 13:15 uur: Utrecht (Park Transwijk, Utrecht)
  • 16:15 uur: Fryslân (Binnenstad, Leeuwarden)
  • 19:30 uur: Flevoland (Binnenstad, Almere)
  • 22:15 uur: Zuid-Holland (Het Park, Rotterdam)

