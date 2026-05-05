Na ontruiming van gisteren is vliegbasis klaar voor bevrijdingsvluchten

Op vliegbasis Gilze-Rijen zijn ze er deze Bevrijdingsdag weer klaar voor: de traditionele bevrijdingsvluchten. Vanaf tien uur dinsdagochtend is het zover, dan worden de vier Ambassadeurs van de Vrijheid - onder wie DJ La Fuente uit Eindhoven - met helikopters vanaf de vliegbasis naar de verschillende Bevrijdingsfestivals gebracht.

Maandag leek een verdachte situatie op de vliegbasis nog even roet in het eten te gooien. De basis werd ontruimd waardoor de voorbereidingen voor de bevrijdingsvluchten lange tijd stil lagen. Maar maandagavond meldde een woordvoerder van de Luchtmacht dat de bevrijdingsvluchten vandaag gewoon door konden gaan, zoals gepland.

Dat betekent dat één Cougar en twee NH90-helikopters vanaf Gilze-Rijen tot half elf dinsdagavond diverse vluchten zullen maken om DJ La Fuente, Karsu, Rolf Sanchez en de Jostiband op tijd op de verschillende festivals af te leveren.