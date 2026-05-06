Gegevens studenten en leraren gelekt: ook Tilburg University dupe van hack

Ook de Tilburg University is getroffen door de grote hack van de onderwijssoftware Canvas. Er zijn onder meer namen van studenten en medewerkers, e-mailadressen en berichten tussen gebruikers gelekt.

Bij een grootschalige hack op de onderwijssoftware, die maandag naar buiten kwam, zijn gegevens van tientallen Nederlandse onderwijsinstellingen betrokken. Een van die instellingen is dus Tilburg University.

De genoemde gegevens kunnen worden gebruikt voor phishing mails, legt de universiteit uit. "We vragen daarom om extra alert te zijn op verdachte berichten, bijvoorbeeld e-mails die onverwacht binnenkomen of vragen om persoonlijke gegevens", aldus Tilburg University. Grote hack

De TU/e en de Fontys Hogeschool lieten dinsdag desgevraagd weten nog te onderzoeken of zij slachtoffer zijn geworden van de hack. Woordvoerders geven aan hierover in contact te staan met de leverancier.