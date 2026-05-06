Gegevens studenten en leraren gelekt: ook Tilburg University dupe van hack
Ook de Tilburg University is getroffen door de grote hack van de onderwijssoftware Canvas. Er zijn onder meer namen van studenten en medewerkers, e-mailadressen en berichten tussen gebruikers gelekt.
Bij een grootschalige hack op de onderwijssoftware, die maandag naar buiten kwam, zijn gegevens van tientallen Nederlandse onderwijsinstellingen betrokken. Een van die instellingen is dus Tilburg University.
De genoemde gegevens kunnen worden gebruikt voor phishing mails, legt de universiteit uit. "We vragen daarom om extra alert te zijn op verdachte berichten, bijvoorbeeld e-mails die onverwacht binnenkomen of vragen om persoonlijke gegevens", aldus Tilburg University.
Grote hack
De TU/e en de Fontys Hogeschool lieten dinsdag desgevraagd weten nog te onderzoeken of zij slachtoffer zijn geworden van de hack. Woordvoerders geven aan hierover in contact te staan met de leverancier.
Waar ken je ShinyHunters van?
De aanval is uitgevoerd door hackersgroep ShinyHunters. De internationale groep is onder meer bekend van de recente grote aanval op telecomprovider Odido, waarbij gegevens van miljoenen Nederlandse klanten werden gestolen.
De afgelopen tijd kwamen ook andere bedrijven in het nieuws waarvan klantgegevens werden gestolen, bijvoorbeeld Basic-Fit. Ook was er veel te doen over de hack bij softwareleverancier ChipSoft waarbij patiëntgegevens van onder meer een aantal Brabantse huisartsenpraktijken gestolen werden.