Complete badkamer gedumpt in natuur is niets nieuws voor deze boswachter

Een complete badkamer die in de natuur wordt gedumpt, het is voor boswachter Erik de Jonge helaas niets nieuws. De beheerder in natuurgebied de Brabantse Wal legde vast hoe vaak hij gedumpt afval vond in de natuur. "Het is asociaal gedrag, puur jouw troep dumpen en niks aantrekken van wat het aanricht", vertelt hij bij NPO Radio1.

Hij hield een aantal jaar bij wat ze zoal vonden in de natuur. “Ik kwam gemiddeld tussen de driehonderd en vierhonderd afvaldumpingen per jaar tegen”, vertelt De Jonge bij NPO Radio1 .

Maar het is geen uitzondering legt boswachter Erik de Jonge uit, hij werkt in natuurgebied de Brabantse Wal in West-Brabant. “We treffen dit soort dingen helaas heel vaak aan in de natuur in Brabant. Maar het blijft wel een schok als je zoiets ziet. Het is triest dat dit gebeurt."

Het is een bizar tafereel: een wastafel, wc-pot, tegels, rolgordijnen, isolatiemateriaal, spotjes en kozijnen gedumpt in een fraai stukje natuur . Weggebruikers van de nabijgelegen A65 sloegen maandag alarm. Een 40-jarige man uit Drunen is woensdag opgepakt voor het dumpen van de troep in natuurgebied Moerenburg (bij Berkel-Enschot en Tilburg).

Dat betekent dat het bijna dagelijkse kost is voor de natuurbeheerder. “Het varieert van een kruiwagentje met asbestplaten tot een oud bankstel, klusafval, puin en compleet gesloopte badkamers."

Bij enkele tientallen gevallen per jaar weten ze de vervuiler ook te achterhalen. Hij stelt ze dan ook de vraag waarom ze dit doen. “Soms is het pure laksheid: de milieustraat was dicht, ik dacht dat ik ervoor moest betalen, dat soort dingen. Het is soms ook onwetendheid. Bijvoorbeeld mensen met een niet-Nederlandse achtergrond die zeggen dat ze echt niet wisten dat het niet mocht.”

Volgens de natuurbeheerder spelen ook gemeentes een rol in het groeiend aantal afvaldumpingen. “In best veel gemeentes wordt het behoorlijk moeilijk gemaakt om van je bouwafval af te komen.”

Zo sprak hij laatst een klusser die ook afval dumpte in de natuur. Hij legde uit dat hij met z’n bedrijfsbusje niet terechtkon in de milieustraat en was weggestuurd. “Dan gaat het om een te grote aanhanger, of de milieustraat is vaak dicht en je kunt er niet terecht. Dat werkt dit gedrag een beetje in de hand.”

Maar De Jonge merkt op dat het vaak gaat om asociaal gedrag van mensen die het niet interesseert wat ze met de troep aanrichten. “Het richt schade aan, het levert kosten op voor natuurorganisaties en je verpest het voor recreanten die genieten van de natuur."

Het is volgens hem ook een stukje mentaliteit. Hij wijst op Scandinavië waar je weken kunt rondreizen zonder gedumpt afval tegen te komen. "We mogen ons wel wat meer aantrekken dat we niet zuinig genoeg zijn op onze natuur.”

