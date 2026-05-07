Einde Massa is Kassa? Talpa legt opnames stil na veroordelingen Gillis

Talpa legt de opnames van SBS6-programma 'Familie Gillis: Massa is Kassa' tijdelijk stil. Dit laat het mediabedrijf donderdagmiddag weten. De campingbaas werd eerder op de dag veroordeeld voor belastingfraude en het mishandelen van zijn ex-partner Nicol Kremers.

Huidige seizoen loopt door Het 16de seizoen van de serie wordt momenteel uitgezonden op SBS6. "Het huidige seizoen loopt tot en met 5 juni.” Donderdag werden hiervoor de laatste opnames gemaakt bij de rechtbank in Den Bosch. Volgens Talpa wordt er niet gewerkt aan een nieuw seizoen van Massa is Kassa.

"Wij hebben kennisgenomen van de rechterlijke uitspraken in de rechtszaken rondom Peter Gillis. Zolang sprake is van hoger beroep of cassatie in deze zaken vinden er geen nieuwe opnames voor Familie Gillis: Massa is Kassa plaats", laat een woordvoerder van Talpa weten.

De zender gaf in 2023 aan dat zij het programma 'vroegtijdig' zouden stoppen als Gillis 'voor of tijdens het uitzenden van de serie' zou worden veroordeeld.

Twee keer veroordeeld op een dag

Peter Gillis is donderdag veroordeeld tot 18 maanden celstraf, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, voor belastingfraude. Daarnaast moet hij een boete van ruim 1,3 miljoen euro betalen.

Een paar minuten eerder werd Gillis al veroordeeld tot een werkstraf van 60 uur voor de mishandeling van zijn ex Nicol Kremers. De campingbaas en realityster moet zijn ex een schadevergoeding van 1000 euro betalen.

Van vrijspraak uitgegaan

Gillis gaf in een eerste reactie na de zitting aan van vrijspraak uit te zijn gegaan. Hij vertelde dat het horen van de uitspraken erg heftig was. Toch was er ook sprake van een kleine overwinning. Want de werkstraf die de officier van justitie drie weken geleden had geëist voor de mishandeling van zijn ex viel een stuk lager uit. Ook had de rechtbank hem vrijgesproken voor valsheid in geschrifte.

Of de campingbaas in hoger beroep gaat, is nog onduidelijk. Het ligt volgens de advocaat wel in de lijn der verwachting om dit te doen, aangezien Gillis en hij erg teleurgesteld waren in het vonnis van de rechtbank.