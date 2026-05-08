'Tikkende tijdbom' steekt weer medegevangene en krijgt nog eens 3 jaar cel

Gerard S. (22), die in 2022 een medegevangene doodstak in jeugdgevangenis Den Hey-Acker in Breda, moet nog eens drie jaar de cel in voor een nieuwe steekpartij. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch vrijdag geoordeeld. Dit keer stak S. een mede-gedetineerde in de gevangenis in Vught.

Sinds de dodelijke steekpartij in de jeugdinrichting is het niet bepaald goed gegaan met Gerard S. Hij zat daar omdat hij vanwege eerder geweld een pij-maatregel ofwel jeugd-tbs had gekregen, maar in de gevangenis in Vught waar hij daarna belandde stopte zijn agressie niet.

Hij kreeg vorig jaar al een maand cel voor het slaan van twee bewakers met een bevroren flesje in het Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC) in de PI Vught. Daarvoor, op 21 januari 2025, mocht Gerard S. samen met een medegevangene koken. En dat is uitzonderlijk op de afdeling voor Beheersproblematische Gedetineerden (BPG). Daar zitten zeer moeilijk hanteerbare gevangenen 23 uur alleen op cel en ook het luchten vindt solo in een kooi plaats.

Als de inrichtingsmedewerkers het vertrouwen dan mogen gevangenen op die afdeling voorzichtig aan wat meer contacten opbouwen. En zo mocht Gerard S. op 21 januari vorig jaar koken in een afgesloten keuken. Maar dat ging gruwelijk mis toen S. onverwachts uithaalde met een aardappelschilmesje in zijn vuist en de medegevangene zeker dertien keer stak, vooral in hals en nek.

S. heeft antisociale en paranoïde trekken door een persoonlijkheidsstoornis, ziet ook de rechtbank. Het gerechtshof oordeelde vorig jaar dat S. zeven jaar en negen maanden moet zitten voor de dodelijke steekpartij in Den Hey-Acker, maar adviseerde ook aan de minister van Justitie, die daar over gaat, dat hij vervroegd aan zijn tbs-behandeling mag beginnen.

Hij is met 22 jaar nog piepjong en zijn geest is nog niet uitgerijpt. En daarom vond het hof het belangrijk dat Gerard niet te lang moet wachten op een behandeling. Het hof omschreef hem al als een ‘tikkende tijdbom’ en de vraag bij Gerard is niet óf hij weer gaat steken, maar vooral wanneer.