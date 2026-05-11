Zwemleraar met kinderporno kreeg eerder waarschuwing, niet terug naar cel

Zwemleraar Edwin S. (45) uit Sint-Oedenrode hoeft volgens justitie niet terug de cel in. Een half jaar geleden werden bij S. 100.000 foto's en 300 video's met kinderporno gevonden. Volgens justitie was het verzamelen van kinderporno een dagelijkse bezigheid. Edwin S. doet uitgebreid zijn verhaal in de rechtbank en ontkent geen enkele beschuldiging. “Kinderen waaraan ik les gaf waren jonger dan waarnaar ik online zocht.” Hij kreeg als zwemleraar eerder al een waarschuwing.

Edwin S. werd begin november opgepakt voor het bezit van kinderporno op twaalf verschillende gegevensdragers zoals harde schijven, telefoons, usb-sticks en computer. Hij zat al 5,5 maand vast in afwachting van de behandeling van zijn zaak, justitie eist maandagmiddag een voorwaardelijke celstraf van negen maanden. Actief op negen websites

Er ontstond veel onrust in Sint-Oedenrode omdat de man werkt als zwemleraar in zwembad de Neul en als vrijwilliger actief is bij een organisatie die met basisschoolkinderen werkt. Maar na onderzoek blijkt dat Edwin S. geen kinderporno heeft gemaakt, hij zou alleen plaatjes hebben verzameld. Op 90.000 plaatjes poseren (naakte) kinderen, op 10.000 plaatjes zijn ook daadwerkelijk pornografisch handelingen te zien, blijkt uit politieonderzoek . “Het is een beetje in de coronaperiode begonnen. Ik had niks te doen en ben wat gaan zoeken”, begint Edwin S. zijn verhaal in de rechtbank. Volgens S. kwam hij bij het doorklikken toevallig op het darkweb. “En uit nieuwsgierigheid ben ik verder gaan kijken. Ik was verbaasd wat er op het darkweb allemaal te vinden was.” Hij was actief op negen verschillende websites vol kinderporno, blijkt uit onderzoek. Niks wijst erop dat Edwin S. zelf ook kinderporno heeft gemaakt. Het zoeken naar nieuwe kinderporno was een dagelijkse bezigheid voor de zwemleraar. “Je downloadt dan een hele serie foto’s, van aangekleed tot uitgekleed. Ik fantaseerde dan hoe deze persoon er op latere leeftijd eruit zou zien.” De meeste foto’s verwijderde S. na het bekijken, maar een selectie werd bewaard 'voor later'.