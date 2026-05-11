Zwemleraar met kinderporno kreeg eerder waarschuwing, niet terug naar cel
Zwemleraar Edwin S. (45) uit Sint-Oedenrode hoeft volgens justitie niet terug de cel in. Een half jaar geleden werden bij S. 100.000 foto's en 300 video's met kinderporno gevonden. Volgens justitie was het verzamelen van kinderporno een dagelijkse bezigheid. Edwin S. doet uitgebreid zijn verhaal in de rechtbank en ontkent geen enkele beschuldiging. “Kinderen waaraan ik les gaf waren jonger dan waarnaar ik online zocht.” Hij kreeg als zwemleraar eerder al een waarschuwing.
Edwin S. werd begin november opgepakt voor het bezit van kinderporno op twaalf verschillende gegevensdragers zoals harde schijven, telefoons, usb-sticks en computer. Hij zat al 5,5 maand vast in afwachting van de behandeling van zijn zaak, justitie eist maandagmiddag een voorwaardelijke celstraf van negen maanden.
Actief op negen websites
Er ontstond veel onrust in Sint-Oedenrode omdat de man werkt als zwemleraar in zwembad de Neul en als vrijwilliger actief is bij een organisatie die met basisschoolkinderen werkt. Maar na onderzoek blijkt dat Edwin S. geen kinderporno heeft gemaakt, hij zou alleen plaatjes hebben verzameld. Op 90.000 plaatjes poseren (naakte) kinderen, op 10.000 plaatjes zijn ook daadwerkelijk pornografisch handelingen te zien, blijkt uit politieonderzoek .
“Het is een beetje in de coronaperiode begonnen. Ik had niks te doen en ben wat gaan zoeken”, begint Edwin S. zijn verhaal in de rechtbank. Volgens S. kwam hij bij het doorklikken toevallig op het darkweb. “En uit nieuwsgierigheid ben ik verder gaan kijken. Ik was verbaasd wat er op het darkweb allemaal te vinden was.”
Hij was actief op negen verschillende websites vol kinderporno, blijkt uit onderzoek. Niks wijst erop dat Edwin S. zelf ook kinderporno heeft gemaakt. Het zoeken naar nieuwe kinderporno was een dagelijkse bezigheid voor de zwemleraar. “Je downloadt dan een hele serie foto’s, van aangekleed tot uitgekleed. Ik fantaseerde dan hoe deze persoon er op latere leeftijd eruit zou zien.” De meeste foto’s verwijderde S. na het bekijken, maar een selectie werd bewaard 'voor later'.
Eerdere waarschuwing als zwemleraar
De rechter gaat ook in op zijn rol als zwemleraar in zwembad De Neul in Sint-Oedenrode. “Dat heb ik altijd gescheiden gehouden. Dat komt omdat ik zelf geen kinderporno maak en de kinderen waaraan ik les gaf waren jonger dan waarnaar ik online zocht”, geeft S. aan. Volgens hem gaf hij zwemles aan kinderen van 4 en 5 jaar en hij zocht online naar plaatjes van kinderen tussen de 6 en 16 jaar.
Zijn arrestatie zorgde voor veel onrust. “Ik snap dat ouders zich zorgen maken, maar er is nooit wat gebeurd en ik heb geen bijbedoelingen gehad. Maar ik snap dat het anders over kan komen. Het was allemaal niet echt handig.”
In november 2012 kreeg Edwin S. als zwemleraar al een waarschuwing vanwege zijn gedrag met kinderen. Hij zou te amicaal met kinderen omgaan, kinderen hebben aangeraakt bij een speelmoment, op Hyves vrienden zijn met kinderen en hij zou in het zwembad gezien zijn met een erectie.
Vraag en aanbod
‘U heeft naar kinderen gekeken die hun hele leven last gaan hebben van wat ze is aangedaan’, houdt de rechter S. voor. “Dat heb ik me niet genoeg gerealiseerd. Ik besef nu hoe ernstig het is, maar daar was ik toen niet mee bezig.” Hij had gedacht dat er al eerder iemand aan de deur zou staan om hem te waarschuwen.
Edwin S. zegt dat hij wilde stoppen, maar deed dat niet. “Het was obsessief, telkens weer zoeken naar materiaal om zijn verzameling aan te vullen en compleet te maken”, zegt de officier van Justitie. “Door zijn handelen wordt de markt van kinderporno in stand gehouden, het is een kwestie van vraag en aanbod.”
Niet terug de cel in?
Volgens justitie is een behandeling belangrijker dan een celstraf. Daarom eist de officier een celstraf van 5,5 maand, de tijd dat S. al vast zat, en een voorwaardelijke celstraf van negen maanden mocht hij opnieuw de fout in gaan.
Een maand geleden mocht S. onder voorwaarden de rechtszaak in vrijheid afwachten. In Veghel heeft hij dankzij de gemeente Meierijstad een woning gevonden. “Ik probeer weer naar de toekomst te kijken en weer iets op te bouwen.” Hij wil samen met de reclassering een nieuwe baan zoeken en aan een behandelplan werken.
Op 22 mei doet de rechtbank een uitspraak in deze zaak.