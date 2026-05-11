Nieuwe tegenvaller voor A27: verbreding kost honderden miljoenen extra
De verbreding van de A27 tussen Raamsdonksveer en Utrecht wordt ongeveer een half miljard duurder dan gepland. En dat bedrag zal waarschijnlijk nog verder oplopen. Dat schrijft minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat (VVD) maandag in een brief aan de Tweede Kamer.
Op het traject van 47 kilometer moeten extra rijbanen komen om de dagelijkse files te verlichten. Ook worden bruggen vervangen. Voor een van de bruggen is nog geen definitieve aannemer gevonden, het is daarom nog onbekend hoeveel extra kosten dat met zich meebrengt.
Karremans verwacht 450 tot 570 miljoen extra nodig te hebben. Hij betaalt dat onder meer uit een pot die was klaargezet voor de A27 bij Amelisweerd. De Raad van State oordeelde recent dat de verbreding van dat stuk snelweg bij Utrecht niet door mag gaan door natuurregels.
In het voorjaar van 2025 zette de toenmalige minister van Infrastructuur al 1,4 miljard euro klaar voor de verbreding van de A27. Maar omdat er toen niet genoeg geld was, wordt het project verspreid uitgevoerd.
Brandbrief
Gemeenten langs de snelweg stuurden in april nog een brandbrief naar het Rijk. Ze zijn bang dat als de snelweg niet op tijd en goed wordt aangepakt de regio nog veel last van files blijft houden.
"We spreken al twintig jaar over de verbetering van de A27. Uitstel of zelfs afstel van verschillende deelprojecten kan wat ons betreft niet aan de orde zijn", schreef wethouder Hans Tanis van de gemeente Altena in de brandbrief aan minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat.
Rijkswaterstaat is al begonnen met de voorbereidingen van de verbouwoperatie. De bruggen over de Lek bij Nieuwegein moeten naar verwachting in 2034 klaar zijn.
De westelijke Merwedebrug moet in 2031 af zijn. Wanneer de andere brug, voor het verkeer in noordelijke richting, klaar voor gebruik is, is nog niet bekend. Hier moet nog een definitieve deal voor komen met een bouwbedrijf.
Die planning is ook afhankelijk van het vervangen van een viaduct bij Gorinchem en een stuk snelweg op palen ter hoogte van Werkendam.