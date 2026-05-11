Nieuwe tegenvaller voor A27: verbreding kost honderden miljoenen extra

De verbreding van de A27 tussen Raamsdonksveer en Utrecht wordt ongeveer een half miljard duurder dan gepland. En dat bedrag zal waarschijnlijk nog verder oplopen. Dat schrijft minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat (VVD) maandag in een brief aan de Tweede Kamer.

Op het traject van 47 kilometer moeten extra rijbanen komen om de dagelijkse files te verlichten. Ook worden bruggen vervangen. Voor een van de bruggen is nog geen definitieve aannemer gevonden, het is daarom nog onbekend hoeveel extra kosten dat met zich meebrengt. Karremans verwacht 450 tot 570 miljoen extra nodig te hebben. Hij betaalt dat onder meer uit een pot die was klaargezet voor de A27 bij Amelisweerd. De Raad van State oordeelde recent dat de verbreding van dat stuk snelweg bij Utrecht niet door mag gaan door natuurregels. In het voorjaar van 2025 zette de toenmalige minister van Infrastructuur al 1,4 miljard euro klaar voor de verbreding van de A27. Maar omdat er toen niet genoeg geld was, wordt het project verspreid uitgevoerd.