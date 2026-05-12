Na deal met hackers hervatten scholen gebruik van Canvas

Tilburg University en Fontys gaan dinsdagmiddag weer onderwijsplatform Canvas gebruiken. Dat doen ze omdat Instructure, het bedrijf achter Canvas, een deal heeft gesloten met de groep die het had gehackt. De TU/e en Summa wachten nog even.

Instructure heeft nu een deal gesloten met de hackers. Alle gestolen gegevens zijn verwijderd, zeggen ze. Veel onderwijsinstellingen gaan daarom het platform, waarop studenten bijvoorbeeld hun opdrachten kunnen inleveren, weer gebruiken.

De vier onderwijsinstellingen koppelden donderdagavond allemaal Canvas los . Dat deden ze uit voorzorg, omdat hackersgroep ShinyHunters voor de tweede keer was binnengedrongen bij het moederbedrijf Instructure. Ze hadden het gemunt op gegevens van studenten en medewerkers .

Na checks weer veilig genoeg

Bij Tilburg University en Fontys komt het systeem dinsdagmiddag weer online. "We hebben er na meerdere controles voldoende vertrouwen in dat Canvas veilig heropend kan worden", zegt de universiteit. Ook Fontys start na checks het systeem weer op.

Studenten en medewerkers aan van Summa in Eindhoven moeten nog even geduld hebben. "We vinden zorgvuldigheid in dit proces belangrijk en nemen woensdag een beslissing", stelt de school. "We streven ernaar Canvas vanaf begin volgende week weer beschikbaar te stellen."

Docenten mogen eerder dan studenten

Op de Technische Universiteit kunnen docenten vanaf woensdagmiddag twaalf uur weer Canvas gebruiken. Studenten mogen er pas maandagochtend om acht uur in. "Docenten krijgen eerder toegang om te controleren of Canvas weer up-to-date is", licht de universiteit toe.

"Andere Nederlandse universiteiten volgen een vergelijkbaar traject. We hebben tot morgen nodig om alles technisch voor te bereiden."

Wat kunnen hackers eigenlijk met persoonsgegevens die ze buitmaken? In deze aflevering van HOE..? leggen we het uit: