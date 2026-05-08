Onderwijsinstellingen koppelen systemen los na nieuwe hack

Tilburg University, TU/e en Fontys hebben donderdagavond uit voorzorg systemen die in verbinding staan met onderwijssoftware Canvas losgekoppeld. De onderwijsinstellingen hebben de maatregelen genomen nadat de hackers voor een tweede keer wisten binnen te dringen. Dit laten de onderwijsinstellingen vrijdagochtend weten.

Hackers ShinyHunters wisten donderdag opnieuw bij het moederbedrijf achter de Canvas-software binnen te dringen, ondanks extra beveiligingsmaatregelen. Canvas is de naam van het programma dat door studenten wordt gebruikt om bijvoorbeeld opdrachten in te leveren of cijfers in te zien. Tot nader bericht niet beschikbaar

Docenten en studenten van de Technische Universiteit Eindhoven zijn 's ochtends op de hoogte gebracht via een mail. De universiteit schrijft 'dat alle koppelingen tijdelijk zijn verbroken en Canvas tot nader bericht niet beschikbaar is'. In de mail wordt benadrukt dat studenten en docenten niet moeten inloggen.

Ook Tilburg University en Fontys hebben alle Canvas-omgevingen uit voorzorg onbeschikbaar gemaakt. Woordvoerders van beide onderwijsinstellingen laten vrijdagochtend weten dat nog onduidelijk is wat de impact van de nieuwe hack precies is. Dit wordt momenteel uitgezocht. Het onderwijs gaat bij de universiteiten en hogeschool vrijdag gewoon door, maar kan mogelijk hinder ondervinden van de hack. Gegevens van miljoenen studenten gehackt

Maandag maakte de hackersgroep bekend wereldwijd de gegevens van miljoenen studenten, docenten en onderwijsmedewerkers in handen te hebben door een hackaanval op Canvas.

Waar ken je ShinyHunters van? De aanval is uitgevoerd door hackersgroep ShinyHunters. De internationale groep is onder meer bekend van de recente grote aanval op telecomprovider Odido, waarbij gegevens van miljoenen Nederlandse klanten werden gestolen. De afgelopen tijd kwamen ook andere bedrijven in het nieuws waarvan klantgegevens werden gestolen, bijvoorbeeld Basic-Fit. Ook was er veel te doen over de hack bij softwareleverancier ChipSoft waarbij patiëntgegevens van onder meer een aantal Brabantse huisartsenpraktijken gestolen werden.