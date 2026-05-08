Hackers dreigen informatie van studenten en docenten te publiceren

Op Canvas, een app die veel wordt gebruikt op Nederlandse universiteiten en hogescholen, heeft donderdagavond korte tijd een boodschap gestaan van hackersbende ShinyHunters. Daarop was te lezen dat de hackers het moederbedrijf achter de Canvas-software opnieuw zijn binnengedrongen, ondanks extra beveiligingsmaatregelen.

"ShinyHunters heeft Instructure weer gehackt. In plaats van contact met ons op te nemen om het op te lossen, hebben ze ons genegeerd en een paar beveiligingspatches doorgevoerd", was onder meer te lezen.

Nieuw ultimatum

In het bericht stond ook een nieuw ultimatum, meldt de NOS. Getroffen onderwijsinstellingen hebben tot 12 mei om zelf contact op te nemen en te onderhandelen, anders worden de buitgemaakte gegevens openbaar gemaakt. Een eerdere door de hackers bekendgemaakte deadline om te betalen verliep gisteren. Woensdag werd bekend dat onder anderen de gegevens van studenten en leraren van Tilburg University het doelwit zijn van de hack. De TU/e liet een dag later weten dat ook zij betrokken zijn bij de grootschalige hack. Onduidelijk is nog of Fontys Hogeschool ook getroffen is. De hogeschool liet dinsdag desgevraagd weten nog te onderzoeken of zij slachtoffer zijn geworden.

Een deel van de boodschap die in de Canvas-omgeving te lezen was (Foto: NOS).

Gegevens van miljoenen studenten gehackt

Maandag maakte de hackersgroep bekend wereldwijd de gegevens van miljoenen studenten, docenten en onderwijsmedewerkers in handen te hebben door een hackaanval op Canvas. Canvas is de naam van het programma dat door studenten wordt gebruikt om bijvoorbeeld opdrachten in te leveren of cijfers in te zien. Volgens moederbedrijf Instructure heeft Canvas wereldwijd meer dan 30 miljoen gebruikers. Eerder meldde koepelorganisatie Universiteiten van Nederland dat in Nederland de Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit Amsterdam, de Erasmus Universiteit Rotterdam, Tilburg University, de Technische Universiteit Eindhoven, Universiteit Maastricht en Universiteit Twente waren getroffen.

Waar ken je ShinyHunters van? De aanval is uitgevoerd door hackersgroep ShinyHunters. De internationale groep is onder meer bekend van de recente grote aanval op telecomprovider Odido, waarbij gegevens van miljoenen Nederlandse klanten werden gestolen. De afgelopen tijd kwamen ook andere bedrijven in het nieuws waarvan klantgegevens werden gestolen, bijvoorbeeld Basic-Fit. Ook was er veel te doen over de hack bij softwareleverancier ChipSoft waarbij patiëntgegevens van onder meer een aantal Brabantse huisartsenpraktijken gestolen werden.