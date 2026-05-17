Rijdende tanks in Overloon en een gedenkplek bij PSV: dit gebeurde vandaag

Dierenorganisaties overwegen om aangifte te doen nadat 59 hanen zijn gedumpt als 'bruiloftsgrap' en bij PSV is een gedenkplek geopend voor overleden fans. Wij hebben de vijf verhalen die je zondag gelezen moet hebben voor je op een rijtje gezet.

Redactie Geschreven door

De gemeente Bergeijk heeft groen licht gegeven voor de herontwikkeling van voormalige camping De Zwarte Bergen. Het terrein wordt omgevormd tot een recreatiepark met 200 woningen, een centrumgebouw met zwembad en horecagelegenheden, en een centrale parkeerplaats. De plannen zijn al goedgekeurd door de gemeenteraad en de vergunning maakt de weg vrij voor Sendiri Projectontwikkeling om met de bouw te starten. Wanneer de werkzaamheden precies beginnen, is nog onbekend. Lees hier het hele verhaal.

Dierenorganisaties overwegen om aangifte te doen nadat vrijdagavond 59 hanen werden gedumpt in een voortuin van een huis in Heesch. De bewoners gaven elkaar die dag het ja-woord. De hanen zouden als 'bruiloftsgrap' bij de voordeur zijn neergezet. "Waarom zou je zoiets doen? Dit is dieronterend", vertelt Susan, die erbij was. Leer hier verder.

Zondag is rond de kastanjeboom aan de Frederiklaan in Eindhoven een gedenkplek geopend voor overleden fans van de voetbalclub PSV. Vlak voor de wedstrijd tegen FC Twente. Algemeen directeur Marcel Brands is onder de indruk van de belangstelling. “Ja, ik vind het prachtig,” zegt hij. Lees hier verder.

De zoon van Yolande zette deze maand zijn crossmotor op de handelssite Marktplaats, maar niet veel later was hun loods opengebroken en waren drie motoren verdwenen. Twee werden niet veel later teruggevonden op een woonwagenkamp in Eindhoven. Lees hier meer.

Lees ook Tracker leidt familie na motorroof naar woonwagenkamp in Eindhoven

Duizenden militaire voertuigenliefhebbers bezochten dit weekend Militracks in Overloon, het grootste evenement ter wereld op dit gebied. Bezoekers konden tientallen tanks en pantservoertuigen uit de Tweede Wereldoorlog bekijken en soms zelfs meerijden. Een bijzondere Duitse tankjager uit Sambeek, waarvan er wereldwijd nog maar drie bestaan, trok veel aandacht na een restauratie van twaalf jaar. De verzamelmarkt met militaire objecten, waaronder voorwerpen met hakenkruizen, zorgde bij sommigen voor ongemak, hoewel verkopers benadrukken dat het om historisch perspectief gaat. Hier lees je het hele verhaal.