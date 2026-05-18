Caravan op je dak en tuin vol bierflesjes: deze trouwstunts waren wél leuk

Je zou maar op je trouwdag door de dierenambulance gebeld worden dat er 59 verwaarloosde hanen in je tuin staan, waarvan er al twee dood zijn. Het was een grap voor een bruidspaar uit Heesch. Maar de humor eraan is ver te zoeken, vindt de dierenambulance. Andere vriendengroepen pakten het in het verleden een stuk beter aan. En daar konden wij – en de bruidsparen zelf gelukkig ook – wel smakelijk om lachen.

Caravan op het dak

Het kersverse bruidspaar Nathalie en Mark uit Veldhoven kreeg wat extra woonruimte cadeau van vrienden. Ze hadden het voor de bruiloft regelmatig met hen over een dakkapel en daarom waren die vrienden zo aardig geweest om alvast een handje te helpen. "Na mauwen over trouwen, niet meer zeuren over verbouwen", stond er op de caravan gespoten. Die is er trouwens na een paar dagen ook weer netjes vanaf gehaald.

foto: Rico Vogels.

2700 oude schoenen

In het huis van Jeffrey en Simone van den Broek uit Dongen zal na hun trouwdag een luchtje hebben gehangen. Want hun hele huis lag vol met tweedehands schoenen. Een lesje voor Simone, want die liet haar schoenen altijd overal slingeren. En daar wilden de vrienden van Jeffrey voor eens en voor altijd korte metten mee maken. Maar waarschijnlijk heeft ze er zelfs nog een paar gehouden ook...

Huis van bierkratten

De vriendengroep van Marcel en Bianca deed er nog een schepje bovenop. Toen zij na hun bruiloft thuiskwamen, stonden er een paar bierkratjes voor ze klaar als verrassing. Een stuk of 2000 beter gezegd. Het hele huis was ingepakt met kratjes van het bekende blauwe biermerk.

Foto: Leon van Heugten.

Biertuin

Nog leuker om te krijgen: bierflesjes. Als er wat in zou zitten dan, maar dat was helaas voor bruidegom Peter niet het geval. Bij thuiskomst lag zijn tuin vol met lege bierflesjes en - gelukkig voor hem ook - bierkratten. Het heeft even geduurd voordat alles was opgeruimd, maar hij hield er ongetwijfeld wel een berg statiegeld aan over.

Peter zal wel even bezig zijn geweest met opruimen (foto: Bierkoerier Tilburg).

Zes miljoen bierdopjes

Niet getrouwd, wel een goeie grap en ook in de categorie bier. Jac uit Tilburg werd zeventig en zijn vrienden wisten niet zo goed wat ze hem moesten geven. Het enige antwoord dat ze van hem kregen, was 'bierdopjes voor het goede doel'. Nou, die kon-ie krijgen hoor. In plaats van een heel kratje, een rugzak of een grote bak dachten zijn vrienden: dan pakken we het goed aan ook. In zijn tuin werd zes miljoen bierdopjes gestort.

17.000 post-its in je woonkamer

Anne en Bas uit Den Bosch zullen de thuiskomst na hun huwelijksreis nooit meer vergeten. Hun woonkamer had een complete make-over gehad. Ze stapten binnen in een waar post-it paradijs. De hele benedenverdieping van hun huis was volgeplakt, met in totaal 17.500 gekleurde plakpapiertjes. Het plakken duurde ruim vier uur. Het eraf halen iets langer.