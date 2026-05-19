Bom bij Eindhovens station binnenkort geruimd, nieuwbouw niet vertraagd

De Britse vliegtuigbom die eind vorig jaar werd gevonden bij werkzaamheden op het Stationsplein in Eindhoven, wordt in de nacht van 7 op 8 juni geruimd. De Explosieve Opruimingsdienst (EOD) gaat de bom dan ontmantelen en afvoeren.

De bom werd op 19 december 2025 ontdekt tijdens werkzaamheden voor nieuwbouwproject District E. Het gaat om een Britse vliegtuigbom van 500 pond. Na de vondst werd de bom afgedekt met zand en bewaakt met een camera, terwijl de gemeente samen met de EOD werkte aan een plan om het explosief veilig weg te halen.

Geen treinverkeer

Dat plan is er nu. De ruiming vindt plaats in de nacht, omdat er dan toch al geen treinen rijden vanwege geplande werkzaamheden aan het spoor. Volgens de gemeente is dat belangrijk om de bom veilig te kunnen verwijderen.

Tussen twee en vijf uur ’s nachts worden de Vestdijktunnel en het voetpad op het Stationsplein afgesloten. Naast de EOD is ook de politie aanwezig om te helpen tijdens de operatie.

Volgens wethouder Stijn Steenbakkers heeft de vondst van de bom niet direct voor vertraging gezorgd bij District E. "Omdat we de bom vonden tijdens het bouwrijp maken van de grond waren we er vroeg bij", zegt hij.

Aansluiting stroomnet

De grootste vertraging zit volgens de wethouder voorlopig in de aansluiting op het stroomnet. "Na de zomer hoort projectontwikkelaar Amvest of District E die aansluiting krijgt." De bedoeling was om medio 2026 met de bouw te starten, maar dat wordt waarschijnlijk volgend jaar.

Waar de bom na de ontmanteling naartoe gaat, is nog niet bekend. In maart werd een vergelijkbare vliegtuigbom nog gecontroleerd tot ontploffing gebracht op de Oirschotse Heide.