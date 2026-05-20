Brabantse gemeenten blij met hulp kabinet bij asielopvang

Brabantse gemeenten reageren positief op de aangekondigde hulp van het kabinet bij het realiseren van asielopvang. Dat blijkt uit een rondgang langs gemeenten waar recent of in het verleden protesten waren tegen de komst van asielzoekers.

Premier Jetten kondigde maandagavond een 'vliegend team' aan dat gemeenten gaat helpen bij het realiseren van asielopvang. Naast ondersteuning van experts krijgen gemeenten ook financiële steun. 'Steun van groot belang'

"De steun vanuit het Rijk is voor iedere gemeente van groot belang. We dragen samen de verantwoordelijkheid voor een humane opvang van asielzoekers", zegt een woordvoerder van de gemeente Den Bosch. "We kijken uit naar de komst van het vliegend team, en naar de manier waarop het Rijk gemeenten praktisch, bestuurlijk en financieel kan ondersteunen." In Sint-Michielsgestel wordt de aankondiging van Jetten ook goed ontvangen. Burgemeester Eiko Smid noemt het positief dat het kabinet oog heeft voor wat de opvang van vluchtelingen betekent voor gemeenten als de zijne.

'Benieuwd wat het gaat betekenen'

"Voor nu heeft premier Jetten nog een vrij algemeen statement gegeven over het vliegende team", vertelt burgemeester Eiko Smid. "Maar ik ben benieuwd wat de expertise en financiële middelen in de praktische uitwerking gaan betekenen en hoe dat aansluit bij de vraag die we als relatief kleinere gemeente nu hebben." 'In de gemeente Maashorst verwachten ze dat een vliegend team van waarde kan zijn, vooral voor kleinere gemeenten. Het kan tijdelijk extra capaciteit bieden op posities die nu niet of onvoldoende zijn bezet. "Een belangrijke succesfactor blijft dat landelijke politici, en met name de verantwoordelijke bestuurders, zich helder uitspreken vóór de uitvoering van de Spreidingswet en tegen intimidatie en bedreiging", zegt een woordvoerder.