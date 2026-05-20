Dankzij familie van Hakan werd man (26) gepakt die kat Cosmo doodschoot

Cosmo, de kat van Hakan Özcan, werd zaterdagavond met een pijl doodgeschoten in de Maria Montessoristraat in de Eindhovense wijk Woensel. Enkele dagen later hielden Hakans buurman en zijn neven een verdacht persoon aan die opnieuw door de straat liep. "In de tas die hij bij zich had, zaten pijlen", vertelt Hakan. De politie onderzoekt of de 26-jarige man verantwoordelijk is voor het doodschieten van Cosmo.

Rond tien uur zaterdagavond zag de buurman van Hakan Özcan buiten een man op straat lopen die zich verdacht gedroeg. “Hij had het eigenlijk op mijn kat gemunt, maar die zat onder een auto”, vertelt de buurman aan Studio040. Vervolgens richt de man zijn aandacht op Hakans kat Cosmo, die hij vanaf de overkant van de straat beschoten zou hebben. De pijl kwam naast het oog van de kat terecht. “De buurman vertelde dat Cosmo buiten lag en ik ben er meteen naartoe gerend”, vertelt Hakan. “Ik pakte hem op en zag dat het al te laat was.” Hakan is erg geschrokken hiervan. “Ik vind het ziek. Zo iemand heeft geen gevoelens”, zegt hij over de dader. Een vriendin uit de buurt plaatste het verhaal op Facebook, waar veel reacties van buurtbewoners op kwamen. “Het is fijn dat iedereen zo meeleeft”, zegt Hakan. Het is niet de eerste keer dat er in dit deel van Woensel op katten wordt geschoten. In november 2025 werd in een naastgelegen wijk ook al een kat geraakt door een pijl.

Dezelfde kleding en tas

Dinsdagavond zag de buurman de verdachte man opnieuw door de straat lopen. Hij droeg dezelfde kleding en had dezelfde tas bij zich. Hakan werd direct gebeld. “Hij loopt er weer, ik ga erachteraan.” Hakan had die avond familie over de vloer. Samen met zijn neven besloot hij achter de man aan te gaan. “Op een gegeven moment hoorde ik aan de telefoon dat de buurman samen met mijn neven de man al had gepakt”, vertelt Hakan, die zelf de verkeerde kant op was gereden met de auto. “Ik hoorde pas later hoe de aanhouding precies was gegaan. De buurman moest namelijk ophangen om de politie in te schakelen.” ‘Kruisboog in tas’

“Eén van mijn neven heeft samen met de buurman de verdachte aangehouden. Toen mijn andere neef in de tas keek, zag hij een kruisboog met pijlen”, vertelt Hakan. Volgens hem had de man het nu op de kat van de buurman gemunt. “Daar kwam hij voor terug, dat weet ik zeker.” De neef van Hakan vroeg wat de man in de straat deed, maar kreeg geen antwoord. “Volgens mijn neef had hij een Aziatisch uiterlijk en sprak hij alleen Engels”, vertelt Hakan. Ondanks de opluchting dat er eindelijk iemand is opgepakt, blijft één ding door Hakans hoofd spoken. “Ik mis mijn zoontje. Toen ik terugkwam met de auto, ben ik naar de achtertuin gelopen waar hij begraven ligt. Ik heb tegen hem gezegd: ‘Eindelijk is hij opgepakt, ze hebben hem.’ Daar ben ik dankbaar voor, maar Cosmo zal ik voor altijd missen.”

