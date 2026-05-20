Hakans kat Cosmo werd doodgeschoten met pijl: 'Zal hem voor altijd missen'

Cosmo, de kat van Hakan Özcan, werd zaterdagavond met een pijl doodgeschoten in de Maria Montessoristraat in de Eindhovense wijk Woensel. Enkele dagen later hielden Hakans buurman en zijn neven een verdacht persoon aan die opnieuw door de straat liep. "In de tas die hij bij zich had, zaten pijlen", vertelt Hakan. De politie onderzoekt of de 26-jarige man verantwoordelijk is voor het doodschieten van Cosmo.

Rond tien uur zaterdagavond zag de buurman van Hakan Özcan buiten een man op straat lopen die zich verdacht gedroeg. “Hij had het eigenlijk op mijn kat gemunt, maar die zat onder een auto”, vertelt de buurman aan Studio040. Vervolgens richt de man zijn aandacht op Hakans kat Cosmo, die hij vanaf de overkant van de straat beschoten zou hebben. De pijl kwam naast het oog van de kat terecht. “De buurman vertelde dat Cosmo buiten lag en ik ben er meteen naartoe gerend”, vertelt Hakan. “Ik pakte hem op en zag dat het al te laat was.” Hakan is erg geschrokken hiervan. “Ik vind het ziek. Zo iemand heeft geen gevoelens”, zegt hij over de dader. Een vriendin uit de buurt plaatste het verhaal op Facebook, waar veel reacties van buurtbewoners op kwamen. “Het is fijn dat iedereen zo meeleeft”, zegt Hakan. Het is niet de eerste keer dat er in dit deel van Woensel op katten wordt geschoten. In november 2025 werd in een naastgelegen wijk ook al een kat geraakt door een pijl.