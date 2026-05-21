Actie om Bolle Jos te pakken uitzonderlijk: 'Had gewelddadig kunnen worden'

Op een speciaal undercoverschip wachten tot Bolle Jos zijn gezicht laat zien: het klinkt als een hele spannende, uitzonderlijke én gevaarlijke situatie. Dat is het volgens historicus en kenner van de drugswereld Stephen Snelders ook allemaal. "Ik kan me niet herinneren dat Nederland ooit zoiets gedaan heeft", vertelt hij.

Justitie was deze maand ongekend dicht bij het arresteren van de voortvluchtige Jos Leijdekkers uit Breda, beter bekend als Bolle Jos. De Telegraaf meldde dat donderdag. De gezochte drugscrimineel houdt zich schuil in Sierra Leone en dat is nu net het probleem, want het land wil niet meewerken aan een arrestatie. "Vaak stemmen landen wél in met uitleveringsverzoeken. Maar Bolle Jos heeft goede contacten met de president", zegt Stephen Snelders. Hij is historicus aan de Universiteit Utrecht en schreef het boek Drugssmokkelland, waarin hij uitlegt hoe Nederland een 'paradijs' voor drugshandelaars werd. In het geval Bolle Jos kun je volgens hem drie dingen doen: "Eén: hem laten zitten, maar dat vindt justitie schijnbaar geen optie. Twee: een team het land insturen om hem daar te ontvoeren. Dat is een heel ander spelletje, want dat kan diplomatieke gevolgen hebben." "En drie: arresteren op volle zee, een ander verhaal. Dat gebied is van niemand. De regels zijn daar onduidelijker. Maar dit doet Nederland bijna nooit. Het is echt een uitzonderlijke situatie."

In het geval van Bolle Jos gebeurde het wel: speciale eenheden van de Nationale Politie en Koninklijke Marine verschansten zich voor de kust van West-Afrika op een speciaal 'undercoverschip' na een tip dat Leijdekkers per boot vanuit Sierra Leone naar buurland Liberia zou varen, zo onthulde De Telegraaf. De actie laat volgens Snelders zien hoe graag justitie hem wil hebben. Want naast dat de crimineel heel wat jaren celstraf heeft openstaan, speelt er meer. "Hij is niet alleen een makelaar in cocaïne, maar hij wordt ook gelinkt aan behoorlijk gewelddadige acties. En hij ondermijnt onze samenleving. Dat betekent dat hij als crimineel in de 'onderwereld' acties uitvoert die ook gevolgen hebben voor de 'bovenwereld', onze leefwereld dus." De operatie moet volgens de historicus behoorlijk zenuwslopend zijn geweest. "Ik was er uiteraard niet bij, maar ik denk niet dat Bolle Jos zich zomaar had overgegeven. Hij staat bekend als gewelddadig en had waarschijnlijk andere gewapende mensen bij zich. Het had best op een schietpartij kunnen uitlopen."

Zover kwam het uiteindelijk niet. De drugshandelaar liet zich niet zien en de arrestatie ging niet door. Of dat nu kwam omdat hij op de hoogte was van de actie of er iets anders speelde, is niet duidelijk. Hoe nu verder? "Ik neem aan dat Bolle Jos ook de krant leest en dus niet zo snel geneigd zal zijn om zijn veilige plek te verlaten. Het Openbaar Ministerie zegt dat zijn arrestatie de hoogste prioriteit heeft, maar wat moet je nu? Het verrassingseffect is een beetje weg. Ik verwacht niet snel dat zo'n soort actie nog succesvol gaat verlopen." Misschien moet justitie dan tóch gaan nadenken over de tweede optie: Bolle Jos oppakken in Sierra Leone, zegt Snelders. "Maar dat is al helemaal uitzonderlijk voor Nederland én kan dus diplomatieke gevolgen hebben."