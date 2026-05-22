Willem II mag toch supporters meenemen naar Volendam, wedstrijd vervroegd

Willem II-supporters mogen zaterdag toch naar de tweede finalewedstrijd van de play-offs in Volendam. De aftrap is bovendien vervroegd: de bal rolt zaterdagmiddag om half vijf in plaats van acht uur 's avonds. Dat heeft de club vrijdagochtend laten weten.

Eerder besloot de driehoek van de gemeente Edam-Volendam (burgemeester, politie en Openbaar Ministerie) dat Tilburgse supporters niet welkom waren. Aanleiding waren de ongeregeldheden na de wedstrijd FC Volendam - Telstar van vorige zondag. Dat besluit is nu teruggedraaid. Plek voor 400 supporters

"Na overleg tussen de supportersverenigingen en de driehoek is besloten dat de eerdere maatregel wordt aangepast. Het uitvak in het Kras Stadion kan zaterdag worden gevuld met 400 supporters", aldus Willem II. De club benadrukt dat de eigen aanhang geen rol speelde bij de rellen van vorige week. "Willem II-supporters hadden hier geen enkel aandeel in. De club heeft dit onderwerp daarom nadrukkelijk geagendeerd bij de betrokken autoriteiten en het Competitiebestuur Betaald Voetbal."

'Leeg vak zwak beleid'

Uit solidariteit met de Tilburgers besloot FC Volendam eerder dat de eigen supporters afgelopen woensdag niet zouden afreizen naar Tilburg. Daardoor konden Willem II-fans plaatsnemen in het uitvak van het Koning Willem II Stadion. Supporters van de Tilburgse club wilden hun ongenoegen over het oorspronkelijke besluit duidelijk maken in Volendam zelf. Daarom brachten ze eerder deze week een bezoek aan het vissersdorp en hingen ze spandoeken op met de teksten 'Niets kan ons nog stoppen' en 'Leeg vak zwak beleid'. Eerste wedstrijd verloren

Willem II begon de finale van de play-offs woensdag met een nederlaag. In eigen huis verloor de ploeg met 1-2 van FC Volendam. Trainer John Stegeman moest op het veld puzzelen vanwege blessureleed. De hoop voor de Tilburgers is nu gevestigd op komende zaterdag.

'Het is schandalig'

Frank Lammers reageerde in de nieuwe aflevering van de Omroep Brabant-podcast 'Ni Na Lammers' vol ongeloof op het besluit om de Willem II-supporters te weren. "Het is heel raar dat ze niet welkom zijn", zegt Lammers die aangeeft dat hij het eigenlijk echt schandalig is. Net als zijn co-host Nina van den Broek vindt hij het gek dat supporters van andere clubs de dupe leken te worden van ongeregeldheden bij FC Volendam.