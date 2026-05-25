LIVE | Hete huldiging Willem II barst los: eerste vak vol, fans nog welkom

Niet alleen de Tilburgse kroegbazen hopen vanmiddag een financieel slaatje te slaan uit het promotiefeest van Willem II. Ook blikkenkoning Teun van Maurik hoopt deze middag een centje te kunnen verdienen. Fans mogen geen blikken meenemen naar de Heuvel. Maar daar heeft de Tilburgse blikkeninzamelaar iets op bedacht: Hij is met zijn nieuwe scootmobiel en een grote zak vlak voor de poort gaan zitten. "Ik weet wel waar ik ga zitten.” Als de enorme zak achterop vol is, heeft hij 300 euro opgehaald.

Teun is een bekend gezicht in Tilburg. De koning van het statiegeld zamelde al duizenden blikjes in voor een extra zakcentje. In de stad van de Tricolores is hij altijd een vrolijke verschijning. Maar dat veranderde met koningsnacht. In die nacht werd zijn scootmobiel gestolen. Hij zat in zak en as. Even later werd er een verdachte opgepakt. Inmiddels heeft de blikkenkoning dus weer een nieuwe scootmobiel.

