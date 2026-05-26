Bakwagen van Rowan leeggeroofd: dief neemt voor 10.000 euro aan spullen mee

Ziedend is Rowan van der Linden op de man die zondagmiddag zijn bakwagen in Schaijk leegroofde. Maar hij is minstens zo boos op de politie, die volgens hem niet wilde komen nadat meerdere ooggetuigen 112 belden. De ruit van de bedrijfswagen werd ingeslagen en belangrijk gereedschap en werkkleding werden gestolen. De camera’s van een voorbijrijdende Tesla filmden de dief.

Van der Linden is eigenaar van ADAM Traffic Management Assistant. Zijn bedrijf verzorgt wegafzettingen op provinciale wegen en rijkswegen. Bij een ongeluk of incident wordt hij opgeroepen door de provincie of Rijkswaterstaat. “Wij moeten er dan binnen een half uur staan. Het is onze taak om de weg af te zetten, zodat hulpdiensten veilig hun werk kunnen doen.” Het gestolen materiaal heeft volgens hem directe gevolgen voor de inzetbaarheid van zijn bedrijf. “Ik heb vijf bedrijfswagens verspreid over Noordoost-Brabant. Het voertuig dat in Schaijk stond gestationeerd, valt nu weg. Daardoor ontstaat er een blinde vlek bij de A59 en de A50. Bij een noodgeval moet er nu een wagen van verder weg komen. De aanrijtijd wordt langer en de onveilige situatie duurt daardoor ook langer.”

Rowan ziet zijn bus leeggeroofd worden op camerabeelden: schade 10.000 euro (foto: privé).









Een bekende van Van der Linden reed zondagmiddag met zijn Tesla langs de bakwagen en zag dat er iets niet klopte, er werd ingebroken. Hij keerde om en sprak de dief aan. Die kwam vervolgens met een hamer op hem af. “Mijn hamer”, zegt Van der Linden. De automobilist reed weg en belde 112. Ook een fietser die getuige was, belde volgens hem tevergeefs met de politie.

Van der Linden nam daarna zelf contact op met de politie en vroeg of agenten naar Schaijk konden komen voor sporenonderzoek. “Maar ik kreeg te horen dat ik online aangifte kon doen.” “Dat is toch ongelofelijk”, zegt Van der Linden. “Ze hadden een inbreker op heterdaad kunnen betrappen. Wij zijn er om de politie en andere hulpdiensten te beschermen, maar nu laten ze ons in de steek.” Uit frustratie zegt hij: “Ik heb tegen mijn mensen gezegd dat als de politie op locatie vraagt of we iets voor ze kunnen doen, ze maar moeten zeggen dat ze eerst online een aanvraagformulier moeten indienen.”

Reactie politie

De politie bevestigt dat er een melding is binnengekomen van een inbraak in of uit een voertuig. “Een ingrijpende situatie als je daar getuige van bent als melder”, laat een woordvoerder weten. Volgens de politie waren op het moment van de melding alle collega’s bezig met andere incidenten, waardoor er geen eenheid beschikbaar was om naar Schaijk te gaan. De meldkamer maakt volgens de politie altijd een zorgvuldige afweging waar agenten wel en niet naartoe gaan. “In het geval van een inbraak in of uit een voertuig kan ook online aangifte gedaan worden. Uiteraard heeft dat niet onze voorkeur, maar is het in dit geval wel een toegankelijke oplossing.” Op basis van de aangifte wordt vervolgens bekeken of er aanknopingspunten zijn, zoals een signalement of camerabeelden, en of en hoe er verder onderzoek wordt gedaan.