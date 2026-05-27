Frits Spits vindt na zijn radio-afscheid troost in taal en muziek

Na ruim 52 jaar nam Frits Spits vorig jaar afscheid van zijn grote liefde: de radio. Nu is er zijn boek 'Mijn laatste radiojaar'. Het is een dagboek waarin de 78-jarige radiomaker uit Eindhoven terugblikt op zijn laatste maanden bij De Taalstaat, zijn carrière, de mensen om hem heen en de rol die taal en muziek altijd in zijn leven hebben gespeeld.

In het radioprogramma KEIgoeiemorgen! sprak Jordy Graat woensdagochtend met Spits over dat afscheid. Volgens Jordy gaat het boek vooral over liefde. “Daar ben ik het mee eens”, zei Spits. “Het is liefde voor het leven. Liefde voor de radio, voor de taal, voor de muziek. En liefde voor de liefde.” Spits beschrijft in zijn dagboek hoe hij toeleefde naar zijn laatste uitzending. Dat ging niet zonder twijfel. Hij introduceerde zelfs een eigen woord voor het gevoel dat hij had: ‘verdwijnpijn’. “Dat is nu langzaam aan het overgaan”, vertelde hij. “Pijn is het eigenlijk niet geweest, maar het is wel een soort vreemde wereld waarin je ineens terechtkomt. Je moet opnieuw zoeken naar wegen en bedenken hoe je je tijd het beste kunt invullen.” Vooral de stilte na al die jaren radio maken was wennen. “Je mist natuurlijk ook heel veel mensen om je heen, je collega’s. Dat is een soort stilte waar ik aan moest wennen.”

"Potverdorie, het is afgelopen.”

In het boek speelt muziek een grote rol. Bij vrijwel iedere dag hoort een liedje. Voor Frits was het zoeken naar passende muziek geen opgave. “Ik luisterde voor De Taalstaat natuurlijk heel veel muziek af. Dat is een passie van me. Muziek paste soms heel goed bij een gevoel dat ik die dag had, maar soms stond het er ook haaks op. Muziek kan je even laten wegglijden als een onderwerp zwaar wordt.” Zijn laatste uitzending, op 27 december, noemt Spits misschien wel het beste programma dat hij ooit maakte. Al was er vooraf ook emotie, onder meer toen Yentl en de Boer repeteerden. “Toen drong het ineens tot me door. Potverdorie, het is afgelopen.”

“Dat is een grote troost."