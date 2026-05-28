Groene boa’s hard nodig in de natuur: ‘Wij zijn hier de scheidsrechter’
Staatsbosbeheer maakt zich zorgen over het tekort aan groene boa’s in Brabantse natuurgebieden. Terwijl afvaldumpingen, drugsafval en recreatiedruk toenemen, is er volgens de organisatie te weinig geld om genoeg toezichthouders in te zetten. Ook wordt het werk zwaarder door agressie en de risico’s van het criminele circuit.
Dat toezicht hard nodig is, blijkt op een zonnige dag in de Biesbosch. De zon schittert op het water. Overal varen bootjes, kano’s en supboards voorbij en mensen liggen te zonnen en springen in het water. Voor veel bezoekers is het een perfecte dag in de natuur. Voor Floris en Robin, groene boa’s van Staatsbosbeheer, is het vooral een dag waarop ze ogen tekortkomen.
Met hun motorboot varen ze rustig door het gebied. Dan zien ze een huurbootje dat diep in de rietkraag ligt. Aan boord genieten mensen van de zon en nemen een duik in het water. “We wisten niet dat we niet zo dicht bij de kant mochten liggen”, zeggen ze. “We vonden het gewoon een mooi plekje.”
Robin blijft vriendelijk, maar duidelijk. Of ze de boot een meter of twee van het riet willen houden. “Als iedereen hier tegenaan vaart, heb je op een gegeven moment een platte vlakte”, legt hij uit. Juist in dat riet broeden vogels. En het is broedseizoen, de kwetsbaarste tijd van het jaar.
Volgens Staatsbosbeheer is toezicht in natuurgebieden steeds harder nodig. Niet alleen door de toenemende recreatiedruk, maar ook door afvaldumpingen, drugsafval en mensen die zich niets aantrekken van de regels. Pas nog scheurden motorcrossers midden in het broedseizoen door natuurgebied de Brabantse Wal. Ook werd er onlangs een complete badkamer in de natuur gedumpt.
In de Biesbosch gaat het op deze zonnige dag vooral om drukte op het water. Een klein snel motorbootje komt voorbij. De boa’s spreken de bestuurder aan. Weet hij hoe hard hij hier mag? Negen kilometer per uur, vertellen ze hem. Niet alleen voor de veiligheid van zwemmers en andere watersporters, maar ook voor de oevers. Door hoge golven kunnen nesten van broedende vogels verdwijnen.
"Je mag genieten van de natuur zonder schade aan te richten."
“Wij zijn eigenlijk de scheidsrechter”, zegt Robin. “Er zijn hier duizenden mensen die van het gebied willen genieten. Dat mag ook, maar het moet wel op een manier die geen schade aanricht.”
Toch wringt het. Terwijl de druk op de natuurgebieden toeneemt, is er volgens Staatsbosbeheer te weinig geld om voldoende groene boa’s in te zetten. De opdracht is groot: natuur beschermen, recreatie begeleiden en soms ook optreden tegen mensen met verkeerde bedoelingen. Dat laatste maakt het werk niet altijd aantrekkelijk. Boa’s krijgen steeds vaker te maken met agressie en soms met het criminele circuit.
“Het is een droombaan”, zegt Robin, terwijl hij over het water kijkt. “Maar onderaan de streep gaat het ten koste van de kwaliteit van natuurgebieden als er niet genoeg mensen zijn om te zorgen dat het goed gebruikt wordt.”