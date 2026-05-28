Te weinig groene boa’s terwijl drukte en dumpingen in de natuur toenemen

Staatsbosbeheer maakt zich zorgen over het tekort aan groene boa’s in Brabantse natuurgebieden. Terwijl afvaldumpingen, drugsafval en recreatiedruk toenemen, is er volgens de organisatie te weinig geld om genoeg toezichthouders in te zetten. Ook wordt het werk zwaarder door agressie en de risico’s van het criminele circuit.

Dat toezicht hard nodig is, blijkt op een zonnige dag in de Biesbosch. De zon schittert op het water. Overal varen bootjes, kano’s en supboards voorbij en mensen liggen te zonnen en springen in het water. Voor veel bezoekers is het een perfecte dag in de natuur. Voor Floris en Robin, groene boa’s van Staatsbosbeheer, is het vooral een dag waarop ze ogen tekortkomen.

Met hun motorboot varen ze rustig door het gebied. Dan zien ze een huurbootje dat diep in de rietkraag ligt. Aan boord genieten mensen van de zon en nemen een duik in het water. “We wisten niet dat we niet zo dicht bij de kant mochten liggen”, zeggen ze. “We vonden het gewoon een mooi plekje.”

Robin blijft vriendelijk, maar duidelijk. Of ze de boot een meter of twee van het riet willen houden. “Als iedereen hier tegenaan vaart, heb je op een gegeven moment een platte vlakte”, legt hij uit. Juist in dat riet broeden vogels. En het is broedseizoen, de kwetsbaarste tijd van het jaar.