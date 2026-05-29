Burgemeester Roosendaal krabbelt langzaam op na zwaar fietsongeluk

Mark Buijs, de burgemeester van Roosendaal, krabbelt langzaam weer op na zijn ernstige ongeluk in april. Dat laat de gemeente weten in een update. Buijs gaat in kleine stapjes vooruit. Er is zelfs al sprake van het begin van een revalidatietraject.

Het ging mis toen de burgemeester van Roosendaal in april tijdens een fietstocht in Zeeland hard ten val kwam. Bij het eenzijdige ongeluk liep Buijs zwaar hoofdletsel en meerdere botbreuken op. Hij werd met spoed naar het Erasmus MC in Rotterdam gebracht.

Al snel werd duidelijk dat het herstel van de burgemeester lange tijd zou kunnen gaan duren. Vanwege zijn uitval werd Erik van Merrienboer door de commissaris van de Koning aangewezen als tijdelijke vervanger van Buijs. Van Merrienboer was eerder burgemeester van Terneuzen.

Stap voor stap

Langzaamaan ging het stap voor stap beter met Buijs. In mei liet de gemeente weten dat de burgemeester weer bij kennis was en zelfstandig kon bewegen. Wel vergde iedere activiteit nog het uiterste van hem. Ook werd definitief duidelijk dat zijn herstel lang zou duren.

De gemeente laat in een nieuwe update weten dat er nog steeds een stijgende lijn zit in het herstel van Buijs. Er wordt momenteel overlegd wanneer de burgemeester kan beginnen met zijn revalidatietraject.

Privacy

Ook zegt de familie opnieuw overladen te zijn met hartverwarmende berichten. Eerder sprak de familie al haar dank uit voor de privacy die ze na het ongeluk kreeg. “We zijn blij met de rust en privacy die ons wordt gegund om als gezin alles te verwerken. Het geeft ons kracht en helpt ons in deze moeilijke periode. Het is daarnaast hartverwarmend om te zien dat onze Mark zo enorm gewaardeerd wordt. Dank jullie wel daarvoor.”