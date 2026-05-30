Hoge nood: deze wildplassers en poepers slaan toe op bijzondere plekken

Een man heeft vrijdagavond de gevel onder geplast van modezaak Chaos Jeans in Veldhoven. De man drukte ook nog op de intercomknop van de winkel om door te geven wat hij aan het doen was. De medewerkers van de winkel spreken er schande van. Toch is dit niet de eerste Brabander met hoge nood die zijn behoefte doet op een opmerkelijke plek.

Aan de Plataanstraat in Breda wisten bewoners vorig jaar mei ook niet wat ze zagen toen op een doodgewone zondagmiddag een man midden op de stoep poepte. De 11-jarige zoon van bewoonster Desiree was alleen thuis toen hij via de videodeurbel zag dat een man zijn broek naar beneden trok. Pas toen de man door een voorbijganger aangesproken werd, trok hij zijn broek op en liep hij snel weer weg. De grote boodschap bleef achter. "Die drol zit goed vast. Ik krijg ‘m niet weg. Hopelijk loopt hij binnenkort weer langs. Mag hij hem zelf opruimen", zei Desiree destijds.

Ook aan het Burchtplein in Oss was er vorig jaar lange tijd stront aan de knikker. Rien den Brok woonde boven de Albert Heijn en hij had net als zijn buren last van wildplassers en -poepers en mensen die voor de deur van het appartementencomplex sliepen. Op meerdere foto's die Rien en zijn buren verzamelden, was bewijslast te zien. “Hier, twee mensen die plassen. Op deze andere foto zie je er drie. En deze vind ik heel vies”, vertelde hij vorig jaar, over een foto waarop poep met wc-papier is te zien. BrabantWonen, de eigenaar van het complex, heeft de problemen aangekaart bij de politie, gemeente en de woningcorporatie.

Helmonder Dave Hakkens deed het in juni 2014 bijna in zijn broek toen hij uit het raam van zijn kantoor aan de Marktstraat keek. Daar stond een wanhopige meneer die een wel heel grote boodschap moest doen. Hakkens had er schijt aan en maakte een foto, die hij vervolgens op Twitter (het huidige X) deelde met zijn tienduizenden volgers. "He doesn't give a shit", schreef hij daarbij.

Een vrouw met hoge nood maakte het vorig jaar september wel heel bont in een tuincentrum in Roosendaal. Toen ze geen gebruik kon maken van het toilet, pakte ze een emmer, zette die naast de kassa, plaste erin en gooide de inhoud daarna over de grond. Volgens de eigenaar van de winkel zaten de toiletten verstopt en moest hij al zijn klanten nee verkopen. Hij stond net als andere klanten en medewerkers vol ongeloof te kijken. De eigenaar besloot het filmpje op Facebook te plaatsen. "Als ze aandacht willen, dan kunnen ze dat krijgen ook”, zei hij destijds.

