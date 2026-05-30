Mo Bicep kondigt groots evenement aan maar vergeet vergunning aan te vragen

De gemeente Breda heeft een streep gezet door een evenement van influencer Mo Bicep omdat hij geen vergunning heeft aangevraagd. De ondernemer uit Breda kondigde de afgelopen weken een groots evenement aan waar hij artikelen gratis weggeeft omdat hij zijn bedrijf MBNutrition heeft beëindigd. Laat hij het evenement zondag doorgaan, dan krijgt hij een boete van 10.000 euro.

‘Zondag gaan we dit allemaal weggeven, al deze zeven pallets! Er is een boksbal, een kicker, alles erop en eraan. Het wordt een dag om nooit te vergeten. We hebben handdoeken, supplementen, t-shirts, sauzen. Zorg dat je er om twaalf uur bent!’, maakte de influencer eerder bekend op zijn social mediakanalen, waar hij alleen al op Instagram 1,1 miljoen volgers heeft. Aangetekende brief

Maar ook ambtenaren van de gemeente Breda nemen wel eens een kijkje op social media, valt op te maken uit de brief die Lemhadi kreeg. De gemeente somt keurig op wat de influencer zelf gedeeld heeft online. “Op het programma staat onder meer een dj, een foodtruck, challenges en een boksbal. Daarnaast bent u voornemens een podium te plaatsen met een beamer, waarop wordt teruggeblikt op alles wat u in de afgelopen periode heeft meegemaakt. U geeft aan: ‘Kom op tijd, dit gaat een dag zijn die jullie nooit meer gaan vergeten'", aldus de gemeente in een aangetekende brief die de influencer zelf online heeft geplaatst.

De gemeente bevestigt dat zij Lemhadi inderdaad een last onder dwangsom heeft opgelegd en hem deze brief heeft gestuurd. Burgemeester ziet risico's voor openbare orde en veiligheid

Om een evenement te kunnen organiseren, moet er een vergunning worden aangevraagd bij de gemeente. Met zo'n vergunning kan een gemeente vooraf risico's inschatten. De burgemeester vreest in het geval van Lemhadi dat zijn evenement veel bezoekers zal trekken omdat hij een groot bereik heeft online. Ook omdat hij zegt gratis spullen weg te geven. De toeloop van bezoekers ziet de gemeente als een risico voor de openbare orde en veiligheid. Boete van 10.000 euro

De burgemeester verzoekt de influencer in de brief om het evenement niet door te laten gaan. Doet hij dit wel, dan krijgt hij een boete van 10.000 euro. Lemhadi laat op social media weten dat zijn evenement niet kan worden uitgevoerd zoals oorspronkelijk bedacht. “We gaan kijken hoe we dit op een andere manier kunnen realiseren, binnen de regels en met respect voor alle betrokkenen.”