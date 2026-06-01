Fans doneren voor Mo Bicep, maar zijn bedrijf heeft het niet gered

Het bedrijf van Mo Bicep (echte naam Mohamed Lemhadi) houdt op te bestaan, ondanks de vele giften die fans van de influencer hebben gedaan. Om geld in te zamelen voerde Lemhadi maandenlang, met veel drama, campagne op social media. Die campagne roept vragen op. Zo sprak Lemhadi over een naderend faillissement, maar daar blijkt nu geen sprake meer van te zijn. "We hebben afspraken gemaakt met de schuldeisers, er komen nieuwe dingen aan", zegt zijn nieuwe manager.

In 2018 start Lemhadi met de verkoop van voedingssupplementen, dan nog onder de naam Bicep Papa. Later verandert dit in MB Nutrition. Met 1,1 miljoen volgers op social media is Lemhadi daarnaast een bekende influencer die voortdurend foto’s en video’s deelt met zijn volgers.

Volgers om geld vragen

Vaak zijn dat filmpjes over zijn snelle auto’s en vakanties naar Dubai. Maar de laatste tijd zijn ze dramatischer van aard. Zo plaatst hij op 7 maart, bijna drie maanden geleden, plots een foto van een leeggehaalde bedrijfshal en de mededeling dat hij gaat stoppen met MB Nutrition. Het hoe en waarom blijft, zoals zo vaak, onduidelijk, maar zijn volgers leven massaal mee en steunen hem met hartjes- en spierballen-emoji's. In talloze video's overdenkt Lemhadi in de weken die volgen zijn leven en zijn carrière, en treurt hij om de sportauto's die hij noodgedwongen moest verkopen. Op 27 maart volgt meer duidelijkheid. Lemhadi zegt 717.000 euro schuld te hebben. Tegenover radiostation FunX geeft hij aan 'bijna failliet' te zijn. Hij roept zijn volgers op om spullen te bestellen om hem voor dat faillissement te behoeden. Dit gebeurt massaal, veel mensen plaatsen bestellingen of doneren geld. Dit alles wordt uitgebreid gedeeld op de kanalen van Lemhadi.

De bedrijfshal van MB Nutrition.

Wel of niet failliet?

Op 17 mei blijkt de situatie nog ernstiger dan gedacht. In een interview vertelt hij dat zijn schuld geen 717.000 euro is, maar ‘bijna een miljoen’. Toch lijkt het faillissement van tafel, er zijn ‘buitenlandse partners’ in beeld die hem kunnen helpen. Lemhadi zegt wekelijks met deze mensen te praten en lijkt te hinten op een soort doorstart. Des te opvallender is zijn spontane voornemen om zijn gehele inventaris gratis uit te delen aan zijn volgers. Dit evenement zou zondag plaatsgevonden moeten hebben, maar de burgemeester van Breda stak er een stokje voor. Niet alleen kun je je afvragen waar in de lege hal die spullen staan (Lemhadi deelt al weken filmpjes van de ontmanteling van zijn kantoor), ook lijkt een doorstart met deze actie toch weer geen optie.

'Wie is hier failliet broer?'

Ook op social media wordt de vraag hoe het nou zit vaker gesteld. Is het bedrijf van Lemhadi dan toch failliet verklaard? Een volger merkt op dat het verboden is om spullen te verkopen na een faillissement, waarop Lemhadi direct antwoordt: ‘Wie is hier failliet broer?’. Mo's nieuwe manager ‘Ouassim’ (een achternaam weigert hij te geven) legt het desgevraagd graag uit. Tegenover Omroep Brabant laat hij weten dat het bedrijf van Lemhadi ('een hele lieve man') inderdaad niet failliet is. Met het geld van alle volgers zou een deel van de miljoen euro schuld zijn voldaan. Over het overige geld zijn goede afspraken gemaakt met de schuldeisers. Sommigen hebben zelfs de complete schuld kwijtgescholden. Dus: MB Nutrition stopt, maar is niet failliet.

Achternaam manager onthuld

“Mo is niet altijd juist geadviseerd”, gaat de manager verder. Dat gaat met zíjn komst veranderen, want in de nabije toekomst kunnen we mooie nieuwe dingen verwachten zegt Ouassim. Ook zijn achternaam zal dan onthuld worden, dat zal gebeuren 'op een bekend streamingplatform'. Dat platform is waarschijnlijk niet Videoland, want de documentaire die het bedrijf over Lemhadi wilde maken is van de baan. Dat het opgehaalde geld MB Nutrition niet heeft kunnen redden vindt manager Ouassim jammer, maar hij heeft de indruk dat veel mensen die geld gaven dat deden om 'Mo te helpen met alles wat hij doet in het leven'. Wat de aangekondigde nieuwe activiteiten zijn, blijft - naar goed Mo-gebruik - nog even geheim. "Wie weet, als onze relatie ooit zover komt, kan ik je af en toe zelfs wat scoopjes geven", zo belooft hij de auteur van dit artikel.

Mo Bicep kwam de afgelopen jaren meerdere malen in opspraak, een tijdlijn: November 2025

Lemhadi krijgt een voorwaardelijke geldboete omdat hij zijn zoontje van zes in een Lamborghini liet rijden. Juni 2025

De FIOD doet een inval in de woning en het bedrijfspand van Lemhadi, hij wordt verdacht van witwassen. Het onderzoek loopt nog. November 2024

Omroep Brabant ontdekt dat Lemhadi illegale websites voor de handel in cryptomunten promoot. Augustus 2023

Lemhadi krijgt een boete van 37.500 euro vanwege het kopen van nepvolgers op social media.