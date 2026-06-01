Jan Kluytmans: 'Corona werd in noorden van het land heel anders ervaren'

Tijdens het begin van de uitbraak heeft microbioloog Jan Kluytmans 'misschien wel de moeilijkste weken' van zijn leven gehad. Hij maakte zich grote zorgen over de situatie in Brabant. Dat vertelt het oud-lid van het Outbreak Management Team (OMT) maandag tijdens zijn verhoor, dat onderdeel is van de parlementaire enquête over het coronabeleid.

"Een lockdown is effectief, maar je hebt al besmette mensen die in het ziekenhuis zouden belanden. In Brabant moesten ze eraan trekken om patiënten over het land te spreiden. Dan zouden we het volgens berekeningen net aankunnen." Het overplaatsen van patiënten naar die andere ziekenhuizen liep niet soepel. "Ziekenhuizen elders in het land waren niet altijd even bereidwillig om patiënten over te nemen", zegt Kluytmans. Daar kwam pas verandering in, toen ziekenhuizen verplicht patiënten uit het zuiden moesten gaan overnemen. “Het was één voor twaalf.” Ziekenhuizen in Brabant bevonden zich volgens Kluytmans bijna in code zwart: op dat moment hadden ze mensen moeten gaan weigeren.