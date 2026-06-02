Inspectie kreeg nog eens 20 klachten over Yes We Can na uitzending van BOOS

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) kreeg nog eens 20 klachten over de Yes We Can Clinic in Hilvarenbeek na de uitzending van BOOS van BNNVARA. Dat blijkt uit antwoorden van minister Sterk van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport op Kamervragen.

In de BOOS-uitzending vertelden tientallen (oud-)cliënten en medewerkers over hun ervaringen bij de kliniek voor jongeren met psychische problemen en gedragsproblemen. Zij spraken onder meer over pesterijen, vernedering en de mentale druk die op jongeren werd uitgeoefend tijdens de behandelingen. Ook is er veel kritiek op de ‘one size fits all’-aanpak, waarbij één methode wordt toegepast op jongeren met uiteenlopende problemen. Uit de antwoorden op de Kamervragen blijkt dat de IGJ sinds 2022 signalen over de kliniek heeft ontvangen. In 2022 ging het om 2 signalen, in 2023 om 1, in 2024 om 2 en in 2025 opnieuw om 2. Alleen al in de eerste vier maanden van 2026 liep dat aantal op naar 22 signalen. Daarvan kwamen er 2 binnen vóór de uitzending van BOOS en 20 daarna.

Eerdere klachten geen reden tot onderzoek

Inmiddels is de IGJ een onderzoek gestart bij de kliniek 'gezien de aard en de ernst van de signalen.' Daarbij verzamelt de inspectie informatie over de zorg, onder meer door documenten op te vragen en de instelling in Hilvarenbeek te bezoeken. Afhankelijk van de uitkomst van dat onderzoek, bepaalt de Inspectie of vervolgacties nodig zijn. In de beantwoording van de Kamervragen geeft de minister aan dat de klachten van eerdere jaren voor de IGJ geen aanleiding vormden om onderzoek te doen.

Klachten bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op de kwaliteit en veiligheid van de zorg en jeugdhulp in Nederland. Een klacht bij de IGJ is een melding van cliënten, patiënten, hun naasten en andere betrokkenen over mogelijke problemen in de zorg. Op basis van zulke signalen beoordeelt de inspectie of verder onderzoek of toezicht nodig is. Waarover de klachten over Yes We Can Clinics gaan, is niet bekend. De IGJ deelt daar geen informatie over omdat er een onderzoek loopt.