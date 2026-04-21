Inspectie start onderzoek naar Yes We Can Clinics na BOOS-uitzending

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) doet uitgebreid onderzoek naar Yes We Can Clinics. Dat maakte de inspectie dinsdag bekend. De inspectie geeft aan actief toezicht te houden. Zo wil ze een beeld krijgen van de kwaliteit en veiligheid van de hulp die de instelling in Hilvarenbeek geeft aan jongeren.

De Yes We Can kliniek in Hilvarenbeek ligt al weken onder vuur na een uitzending van het programma BOOS van presentator Tim Hofman. Daarin deelden tientallen oud-cliënten en medewerkers hun ervaringen. Zij spraken onder meer over pesten, vernedering en mentale druk tijdens de behandeling. Ook is er veel kritiek op de ‘one size fits all’-aanpak van de kliniek, waarbij één methode wordt toegepast op jongeren met uiteenlopende problemen. Inspectie grijpt in na ‘ernstige signalen’

De inspectie laat weten dat het vanwege de aard en ernst van de signalen heeft besloten om nu wél actief toezicht te houden. Dat is opvallend: normaal doet de inspectie geen uitspraken over lopende onderzoeken of toezicht. Volgens de inspectie bestaat het onderzoek uit meerdere onderdelen. Zo worden documenten opgevraagd en brengen inspecteurs bezoeken aan de kliniek. Tijdens die bezoeken spreken zij met bestuurders, medewerkers, behandelaren, ouders en ook met jongeren zelf.