Inspectie start onderzoek naar Yes We Can Clinics na BOOS-uitzending
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) doet uitgebreid onderzoek naar Yes We Can Clinics. Dat maakte de inspectie dinsdag bekend. De inspectie geeft aan actief toezicht te houden. Zo wil ze een beeld krijgen van de kwaliteit en veiligheid van de hulp die de instelling in Hilvarenbeek geeft aan jongeren.
De Yes We Can kliniek in Hilvarenbeek ligt al weken onder vuur na een uitzending van het programma BOOS van presentator Tim Hofman. Daarin deelden tientallen oud-cliënten en medewerkers hun ervaringen. Zij spraken onder meer over pesten, vernedering en mentale druk tijdens de behandeling.
Ook is er veel kritiek op de ‘one size fits all’-aanpak van de kliniek, waarbij één methode wordt toegepast op jongeren met uiteenlopende problemen.
Inspectie grijpt in na ‘ernstige signalen’
De inspectie laat weten dat het vanwege de aard en ernst van de signalen heeft besloten om nu wél actief toezicht te houden. Dat is opvallend: normaal doet de inspectie geen uitspraken over lopende onderzoeken of toezicht.
Volgens de inspectie bestaat het onderzoek uit meerdere onderdelen. Zo worden documenten opgevraagd en brengen inspecteurs bezoeken aan de kliniek. Tijdens die bezoeken spreken zij met bestuurders, medewerkers, behandelaren, ouders en ook met jongeren zelf.
De IGJ benadrukt dat jongeren in instellingen zich in een kwetsbare positie bevinden en zegt daar in het toezicht rekening mee te houden. Ook roept de inspectie jongeren op om hun ervaringen te delen.
Eerder al zorgen bij verzekeraars en gemeenten
De stap van de inspectie volgt op eerdere reacties van andere partijen. Zorgverzekeraars zoals VGZ, Menzis en CZ lieten eerder aan Omroep Brabant weten geschrokken te zijn van de verhalen. Zij gaven toen aan in gesprek te gaan met de kliniek.
Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) reageerde en pleitte voor strenger toezicht en handhaving in de jeugdzorg. Volgens de organisatie laten de signalen zien dat het huidige systeem beter moet worden gecontroleerd.
Hoe nu verder?
Wat het toezicht en het onderzoek precies opleveren, is nog onduidelijk. Afhankelijk van de resultaten kan de inspectie besluiten tot vervolgacties, zoals aanvullend onderzoek, het opleggen van verbetermaatregelen of zelfs handhaving.
De uitkomsten worden uiteindelijk gepubliceerd in een rapport, maar dat kan nog enige tijd duren. Eerst krijgt de zorgaanbieder de kans om feitelijke onjuistheden te controleren en eventueel bezwaar te maken.
Yes We Can Clinics bood maandag excuses aan voor ervaringen van jongeren die hun behandeling als pijnlijk of grensoverschrijdend hebben ervaren. Daarbij liet de organisatie ook weten dat ze de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd hebben geïnformeerd. De kliniek zegt daarnaast ook zelf te gaan kijken naar de eigen werkwijze en wat er beter moet.
