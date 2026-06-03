Getraumatiseerde Humem (11) kan weg uit azc Grave: 'Eindelijk rust'

Enorme blijdschap en dankbaarheid bij de familie Alhasan. Het gezin met de getraumatiseerde Humem (11) heeft een huis toegewezen gekregen in Gemert. Woensdag kregen zij de sleutel. Daarmee moet er een einde komen aan de schrijnende situatie van de familie, die zestien maanden 'vast' zat in een azc. "Dit huis is voor ons veel meer dan alleen een dak boven ons hoofd: het is een veilige haven", vertelt vader Aymen opgelucht.

Vier dagen lang lag de destijds 8-jarige Humem onder het puin na een zware aardbeving in Turkije in februari 2023. Wonder boven wonder overleefde hij de ramp, maar zijn zusje Lin (7) kon niet worden gered. De jonge Humem hield er een ernstig trauma aan over. Op uitnodiging van de Verenigde Naties en Nederland kwam het gezin - Humem, zijn ouders en drie broers - naar Nederland. Ze zouden eigenlijk binnen 48 uur een huis krijgen, maar door het grote tekort aan woningen belandde het gezin in januari 2025 tijdelijk in een azc. Eerst in Budel, later in Grave.

"Het belangrijkste voor mij is de rust en stabiliteit die dit voor mijn zoon betekent."

Zestien maanden moest het gezin wachten totdat er een huis vrij kwam in de toegewezen gemeente Gemert-Bakel. Zijn vader Aymen deed in de tussentijd nog een dringende oproep aan burgemeester Michiel van Veen van Gemert-Bakel: "Help ons kind zo snel mogelijk."

Humem direct nadat hij werd gered (beelden privécollectie familie).

Die smeekbede lijkt gehoor te hebben gevonden. Een maand geleden kreeg het gezin het goede nieuws: de gemeente had een geschikte woning gevonden. "Na een lange en uitdagende periode van wachten voelt het krijgen van deze woning als een nieuw begin voor ons hele gezin", zegt Aymen.

"Wij zijn dankbaar voor deze kans en kijken met veel optimisme en hoop naar de toekomst."

Maar het voornaamste is de situatie van Humem. "Het belangrijkste voor mij is de rust en stabiliteit die dit voor mijn zoon betekent. Hij heeft veel meegemaakt, en de prikkelarme omgeving die wij nu kunnen bieden, is essentieel voor zijn herstel en welzijn. Hier kunnen we eindelijk echt tot rust komen." Aymen en zijn gezin willen nu ze hun plekje hebben gekregen in Gemert zo snel mogelijk integreren in het dorp. "We willen graag onze plek vinden in de gemeenschap van Gemert-Bakel, de Nederlandse taal verder eigen maken en actief deelnemen aan het maatschappelijk leven. Wij zijn dankbaar voor deze kans en kijken met veel optimisme en hoop naar de toekomst."

Humem (rechts) met zijn vader en omgekomen zusje voor de aardbeving van 2023 (foto: privécollectie).

Burgemeester Michiel van Veen liet eerder weten niet direct iets voor het gezin te kunnen betekenen. “Daar ga ik helemaal niet over. " Zijn woordvoerder laat woensdag weten dat de burgemeester blij is dat het gelukt is om het gezin een passende woning toe te wijzen.

Deze video maakten we eerder over Humem: