Vereniging Eigen Huis vreest weer uitstel Moerdijk: 'Vóór zomer helderheid'

Vereniging Eigen Huis vindt het onacceptabel dat inwoners van Moerdijk nog steeds niet weten wat er met hun dorp gaat gebeuren. De vereniging, die opkomt voor de belangen van woningbezitters, vreest dat het besluit over het mogelijk verdwijnen van het dorp opnieuw wordt uitgesteld. Ze eist dat inwoners vóór de zomer duidelijkheid krijgen.

Het Rijk overweegt de energieplannen in het Moerdijkse gebied wat te verkleinen en heeft meer tijd nodig om een afweging te maken. Daardoor werd het besluit over het verdwijnen van het dorp uitgesteld naar eind juni. Nu staatssecretaris Jo-Annes de Bat vorige week liet weten een nieuw scenario te bekijken, vreest Vereniging Eigen Huis dat de besluitvorming opnieuw wordt uitgesteld. Karsten Klein, directeur belangenbehartiging bij Vereniging Eigen Huis, is duidelijk: "Bewoners mogen geen speelbal worden van voortdurend uitstel en steeds nieuwe inzichten. Het gaat hier om hun thuis, hun toekomst en vaak hun grootste bezit. Zorgvuldigheid is belangrijk, maar overheden moeten nu regie nemen en duidelijkheid bieden. Bewoners hebben recht op perspectief en zekerheid voor de langere termijn."

Onzekerheid in hele regio

Volgens de vereniging hebben niet alleen inwoners van Moerdijk zelf last van de aanhoudende onduidelijkheid, maar ook bewoners van omliggende woonplaatsen en het buitengebied. Vereniging Eigen Huis roept het Rijk, de provincie en de gemeente op om vóór de zomer helderheid te bieden. Daarnaast wil de vereniging weten welke ondersteuning, garanties en regelingen bewoners kunnen verwachten. Tijdens een bewonersavond van Vereniging Eigen Huis in Moerdijk bleek dat inwoners belangrijke keuzes uitstellen en stress ervaren door de aanhoudende onzekerheid. Ook bedrijfsleven baalt van uitstel

Ook het Brabantse bedrijfsleven is niet blij met het uitstel. Dat zegt Jan van Mourik van ondernemersorganisatie VCO-NCW Brabant Zeeland in de BNR-podcast Moerdijk: dorp van de rekening. "Bij de toekomstige energie-infrastructuur horen plannen en daadkracht. Daar ontbreekt het wel een beetje aan. Wij vonden het niet prettig dat de provincie en het Rijk terugtrekkende bewegingen maakten nadat de gemeente een besluit genomen had. We hebben dat ook naar ze uitgesproken." Hier lees je alle verhalen over het mogelijk verdwijnen van het dorp Moerdijk.