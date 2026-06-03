Parkeren centrum Oss wordt weer goedkoper na maanden kritiek

De gemeente Oss komt deels terug op de omstreden verhoging van de parkeertarieven in het centrum. Na maanden van kritiek van ondernemers, bezoekers en politieke partijen ligt er nu een goedkoper parkeerplan op tafel. Betaald parkeren stopt eerder op de avond en voor parkeerterreinen en parkeergarages komt een maximumdagtarief van 6 euro. Keerzijde: een aantal bouwplannen in het centrum gaat voorlopig niet door.

Als de gemeenteraad eind deze maand akkoord gaat, gaan de nieuwe regels op 1 oktober in., schrijft Dtv Nieuws. Betaald parkeren stopt dan om 20.00 uur in plaats van 22.00 uur. Op straat gaat overal hetzelfde tarief van 2 euro per uur gelden.

De gemeente voerde eerder hogere parkeertarieven in om geld op te halen voor grote plannen in het centrum. Dat leidde tot brede weerstand: ondernemers startten een handtekeningenactie, bezoekers klaagden over de hogere kosten en ook vanuit de politiek kwam verzet. De gemeenteraad vroeg het college al eerder de plannen aan te passen.

'Rust is hard nodig'

Wethouder Sidney van den Bergh hoopt dat de discussie over parkeren nu voorlopig kan stoppen. "Die rust is hard nodig, want het houdt ons ontzettend bezig. Terwijl we het heel druk hebben met alle plannen in het centrum." Hij voegt toe: "Voorlopig gaan we het niet meer hebben over parkeertarieven. Het is belangrijk eerst draagvlak te creëren. En dat kan gebeuren als mensen de resultaten gaan zien in het centrum."